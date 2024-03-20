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Кто из украинцев может не платить за доставку газа: названы категории

Кто может не платить за доставку газа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас украинцы получают две платежки за газ: за использованное "голубое топливо" и его доставку.

Кто может не платить за доставку газа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Нафтогаз в Facebook.

Кто может не платить за доставку газа

Те потребители, которым газоснабжение прекращено частично или полностью, смогут не платить за транспортировку газа. Однако речь идет только о тех, кто в прошлом газовом году потреблял минимум голубого топлива из-за его отключения.

Следовательно, в будущем при расчете платы за транспортировку газа будет учитываться только оборудование бытового потребления, которое фактически работает и не было опломбировано.

Какая стоимость доставки газа

В областях с большим количеством населения тариф на доставку газа будет ниже. Окончательная стоимость зависит от региона проживания потребителей. В настоящее время тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривен за кубометр.

Какие будут тарифы на газ в апреле 2024 года

В апреле тарифы на газ для украинских потребителей будут колебаться от 7,7 до 9,9 гривен за кубический метр.

Большинство домохозяйств, пользующихся услугами "Нефтегаза", будут платить 7,96 гривен за кубометр, что составляет более 98%.

Шесть других поставщиков будут устанавливать тариф в размере 8 гривен, тогда как в пяти других компаниях цены будут несколько выше.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее уже стало известно, что ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что цены на мобильную связь в Украине вырастут.

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