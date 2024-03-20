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Хто з українців може не платити за доставку газу: названі категорії

Хто може не платити за доставку газу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Наразі українці отримують дві платіжки за газ: на використане "блакитне паливо" та його доставку.

Хто може не платити за доставку газу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Нафтогаз у Facebook.

Хто може не платити за доставку газу

Ті споживачі, яким газопостачання припинено частково або повністю зможуть не платити за транспортування газу. Однак мова йде лише про тих, хто минулого газового року споживали мінімум блакитного палива через його відключення.

Отже, у майбутньому при розрахунку плати за транспортування газу буде враховуватися лише те обладнання побутового споживання, яке фактично працює і не було опломбоване.

Яка наразі вартість доставки газу

В областях з великою кількістю населення тариф на доставку газу буде нижчим. Остаточна вартість залежатиме від регіону проживання споживачів. Зараз тариф становить від 0,38 до 2,39 гривень за кубометр.

Які будуть тарифи на газ у квітні 2024 року

У квітні тарифи на газ для українських споживачів будуть коливатися в межах від 7,7 до 9,9 гривень за кубічний метр.

Більшість домогосподарств, які користуються послугами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривень за кубометр, що становить понад 98%.

Шість інших постачальників встановлюватимуть тариф у розмірі 8 гривень, тоді як у п'яти інших компаніях ціни будуть трохи вищі.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що ПриватБанк вдвічі знизив тариф на популярну послугу.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що ціни на мобільний зв'язок в Україні зростуть.

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