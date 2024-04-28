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"Кто это с тобой сделал?": Райана Гослинга заподозрили в пластике лица (фото)

Воскресенье 28 апреля 2024 15:45
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"Кто это с тобой сделал?": Райана Гослинга заподозрили в пластике лица (фото) Райан Гослинг (фото: instagram.com/rryan_ggosling)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях в сети появились кадры канадского актера Райана Гослинга с премьерного показа фильма "Каскадеры". Однако внимание поклонников привлекло опухшее лицо актера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Фанаты напуганы внешним видом актера

43-летний Гослинг посетил премьеру фильма "Каскадеры", которая состоялась в рамках фестиваля SXSW в Техасе.

На закрытом мероприятии актер появился в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах.

Однако внимание фанов привлек не образ знаменитости, а его лицо.

Райана заподозрили в злоупотреблении филлерами - поклонники считают, что он перестарался с инъекциями красоты.

  • Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно рыхлыми. Ему нужно все это растворить как можно быстрее
  • Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от наполнителя
  • Мне не нравятся его ужасающие филеры и лицевые импланты
  • Что ты надел, Райан?

Другие поклонники встали в защиту знаменитости, предположив, что это может быть неудачный фотошоп.

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