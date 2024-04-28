"Кто это с тобой сделал?": Райана Гослинга заподозрили в пластике лица (фото)
На днях в сети появились кадры канадского актера Райана Гослинга с премьерного показа фильма "Каскадеры". Однако внимание поклонников привлекло опухшее лицо актера.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Фанаты напуганы внешним видом актера
43-летний Гослинг посетил премьеру фильма "Каскадеры", которая состоялась в рамках фестиваля SXSW в Техасе.
На закрытом мероприятии актер появился в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах.
Однако внимание фанов привлек не образ знаменитости, а его лицо.
Looks like someone threw Ounce of Scorpion stingers на Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h — Stale Whale (@The_StaleWhaley) 24 апреля 2024
Райана заподозрили в злоупотреблении филлерами - поклонники считают, что он перестарался с инъекциями красоты.
- Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно рыхлыми. Ему нужно все это растворить как можно быстрее
- Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от наполнителя
- Мне не нравятся его ужасающие филеры и лицевые импланты
- Что ты надел, Райан?
Другие поклонники встали в защиту знаменитости, предположив, что это может быть неудачный фотошоп.
I have to admit to being far too bothered by Ryan Gosling's face. https://t.co/0FRifVVeGc— Harvey Jeni (@GappyTales) April 24, 2024
Ранее блогерша-миллионница Саша Бо похвасталась фигурой через 5 месяцев после третьих родов.
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