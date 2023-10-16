10 малоизвестных фактов из жизни Кирилла Буданова: вы будете удивлены

Кирилл Буданов - главный разведчик страны, который за последние полтора года всегда находится на виду. Но общеизвестной информации о нем не так уж много.

Раньше мы писали о том, что Буданов сказал, сколько еще может продолжаться война в Украине.

А также писали о том, что в вузе, где будет учиться Буданов, откроют военную кафедру.