Кто представит Украину на "Евровидении"? ИИ назвал топ-10 кандидатов, о которых вы могли и не подумать

Jerry Heil (соло)

"Её знает вся Европа, но сольный выход с чем-то другим - не менее громким - может взлететь ещё выше. Она уже изучила, как там все работает, и имеет дар создавать песни, которые запоминаются с первого куплета", - считает ИИ.

В 2024 году Jerry вместе с alyona alyona покорили "Евровидение" песней "Teresa & Maria". Поэтому эффект узнаваемости, о котором говорит ChatGPT, вполне возможен.

KOLA

"Топ-вокал, топ-эмоция, большая фан-база. Если ей дать сильную сценографию и сделать международную балладу, она сможет составить конкуренцию Loreen или Марии Ширин", - считает ШИ и добавляет, что сценический образ певицы - в духе "Евровидения".

Артистка, чьи хиты "Біля серця", "Чи разом?" и "Salut papa" собирают миллионы просмотров, действительно уже показала, что может создавать "вирусные" песни. Но думает ли она о "Евровидении"?

Wellboy

"Нестандартный артист, которого можно подать или в юмористическом стиле (а это работает на "ЕБ"), или в электро-фолк. У него есть вайб "нового украинца" - искренний, причудливый, но свой", - заявил ChatGPT.

"Вишні" и "Гуси" Антона действительно знают все. А с песней "Nozzy Bossy" он участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2022". Поэтому представить артиста на конкурсе 2026 года вполне реально.

Артем Пивоваров

"Масштабный, уже с огромной сценой за плечами, гиперпрофессионал. Если он выпустит песню с месседжем (а не очередную "манифестацию души"), это будет мощно. Он может вывезти и драму, и драйв", - уверяет ИИ.

Едва ли Артем согласится со словами ChatGPT об "очередной манифестации души", ведь его треки действительно трогательные и глубокие, о чем говорят и фаны. Но певец уже признавался, что был бы не против выступить на "Евровидении", но при определенных условиях.

Христина Соловий

"Ее давно хотят видеть на Евровидении. Если она перестанет быть "загадочной интеллектуалкой" и сделает что-то громкое (этно, но не скучное) - это будет бомба. Визуал, глубина, украинский дух без фольклора "в лоб", - таким мнением о певице поделился ШИ.

Кстати, сама Христина говорила, что может попробовать свои силы на "Евровидении", но если появится песня, которая достойна победы.

SHUMEI

"У него голос, который разрывает зал даже без постановки. Ему не хватает только сильной композиции на Европу. Но если сделать ставку на эмоцию и присутствие - это может быть "новый Танель Падар" с душевным взрывом", - считает ChatGPT.

В 2022 году артист даже шутил, что участвовал на "Евровидении", но только как "невидимка". Вероятно, фаны отреагировали бы на появление SHUMEI на Нацотборе очень положительно.

ANKA

"Свежая, стильная, харизматичная, пока не "затертая". У нее классное звучание, есть потенциал сделать минималистичную, но меткую песню. И она "работает с камерой" - важная черта для "Евровидения", - заявил ИИ.

Известно, что певица уже участвовала в Нацотборе. Но вернется ли она на конкурс снова - пока загадка.

Ziferblat

"Хоть они и не выиграли, но имеют уникальный образ, который можно перезапустить с другим звучанием. Если дать им темп, драйв и немного "темной романтики" - выстрелят. Их уже узнают", - убежден ChatGPT.

В этом году группа заняла 9 место. Но решатся ли они пойти на "Евровидение" еще раз?

SKYLERR

"Стильная, темброво яркая, со сценическим вайбом, который работает и для камер, и для зала. Ее образ и манера исполнения дают простор для электронной драмы или фирменной баллады в современной подаче", - считает ШИ.

Певица участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2024", но потом сняла свою кандидатуру. Поэтому ее возвращение на конкурс под вопросом.

Трио: DOVI, LAUD и DOROFEEVA

"Каждый из них может, если сделать акцент не на "попсу для радио, а на концептуальном номере. LAUD имеет мощный вокал, DOVI - атмосферу, а Дорофеева - визуал и контакт. Но им нужна не просто песня, им нужна идея", - уверяет ChatGPT.

Неожиданная идея, но увидеть это трио вместе было бы действительно интересно.