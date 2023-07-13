Кто может вывезти ребенка за границу во время военного положения: полный список

После полномасштабного вторжения россиян в Украину - правила вывоза детей заграницу в стране изменились. На сегодняшний день порядок выезда физических лиц за пределы Украины регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

Кто может вывезти ребенка за пределы Украины во время военного времени - читайте в материале Styler.

Правила выезда детей до 16 лет

Дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:

матери или отца при наличии свидетельства о рождении ребенка. Отметим, что во время военного положения нотариальное согласие другого родителя не нужно

других родственников - бабушки, дедушки, мачехи, отчима или совершеннолетнего брата или сестры. В этом случае также требуется свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи (не заверенный нотариально)

лиц, не являющихся родственниками ребенка. Этим гражданам нужно иметь письменное заявление одного из родителей (должно быть заверено органом опеки), свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность взрослого

Что важно знать

С 16 лет ребенку разрешено самостоятельно выезжать за границу, и разрешение родителей для этого не требуется (ч. 3 ст. 313 Гражданского кодекса Украины). Это правило действует независимо от военного положения.

Также один из родителей может запретить ребенку уезжать из Украины. Для этого нужно в письменном виде обратиться в Госпогранслужбу и добавить заверенный нотариусом бланк о несогласии на выезд ребенка.