Хто може вивезти дитину за кордон під час воєнного стану: повний список

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну правила вивезення дітей закордон у країні змінилися. На сьогоднішній день порядок виїзду фізичних осіб за межі України регулюється Правилами перетину державного кордону громадянами України.

Хто може вивезти дитину за межі України під час воєнного часу - читайте у матеріалі Styler.

Правила виїзду дітей віком до 16 років

Діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон у супроводі:

матері або батька за наявності свідоцтва про народження дитини. Зазначимо, що під час військового стану нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна

інших родичів - бабусі, дідусі, мачухи, вітчима чи повнолітнього брата, чи сестри. У цьому випадку також потрібне свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує родинні зв'язки (не завірений нотаріально).

осіб, які є родичами дитини. Цим громадянам потрібно мати письмову заяву одного з батьків (має бути засвідчено органом опіки), свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу дорослого

Що важливо знати

З 16 років дитині дозволено самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібен (ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України). Це діє незалежно від воєнного стану.

Також один із батьків може заборонити дитині їхати з України. Для цього потрібно письмово звернутися до Держприкордонслужби та додати завірений нотаріусом бланк про незгоду на виїзд дитини.