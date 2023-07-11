Эти документы должен носить с собой каждый украинец во время военного положения: полный список
Введение военного положения в государстве вносит определенные коррективы в жизнь людей. Одним из них является обязательное наличие документов, удостоверяющих личность.
Что нужно иметь с собой, рассказал руководитель Львовского областного ТЦК СП Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.News.
Какие документы нужно иметь с собой
Во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, по которому можно идентифицировать его личность. Это может быть паспорт, студенческий билет, водительские права или єДокумент, сформированный в приложении "Дія."
Кроме того, мужчины от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.
Вместе с тем проверять документы могут не только у гражданских, но и военнослужащих, рассказывает Тищенко.
"Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица", - говорит он.
Что нужно брать с собой в военкомат
После получения повестки мужчина призывного возраста должен на назначенный час и день явиться в ТЦК и СП со следующими документами:
- паспорт
- идентификационный код
- военно-учетный документ
- медицинские документы
- водительское удостоверение
- информацию об образовании
- документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью
С набором этих документов нужно явиться в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот в зависимости от звания отправит в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.
Раньше мы рассказывали, что будет, если вы опоздаете в ТЦК по повестке.
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