Эти документы должен носить с собой каждый украинец во время военного положения: полный список

Введение военного положения в государстве вносит определенные коррективы в жизнь людей. Одним из них является обязательное наличие документов, удостоверяющих личность.

Что нужно иметь с собой, рассказал руководитель Львовского областного ТЦК СП Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.News.

Какие документы нужно иметь с собой

Во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, по которому можно идентифицировать его личность. Это может быть паспорт, студенческий билет, водительские права или єДокумент, сформированный в приложении "Дія."

Кроме того, мужчины от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Вместе с тем проверять документы могут не только у гражданских, но и военнослужащих, рассказывает Тищенко.

"Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица", - говорит он.

Что нужно брать с собой в военкомат

После получения повестки мужчина призывного возраста должен на назначенный час и день явиться в ТЦК и СП со следующими документами:

паспорт

идентификационный код

военно-учетный документ

медицинские документы

водительское удостоверение

информацию об образовании

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью

С набором этих документов нужно явиться в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот в зависимости от звания отправит в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.