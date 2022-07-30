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Помідори по-корейськи "на раз, два, три": готуємо ідеальну закуску

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Субота 30 липня 2022 08:45
Помідори по-корейськи "на раз, два, три": готуємо ідеальну закуску Скріншот відео: помідори по-корейськи "на раз, два, три"
Автор: Світлана Мащенко

Ідеальні помідори по-корейськи можна приготувати дуже швидко. Гостра і пікантна закуска точно прийдеться вам до смаку!

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Помідори - 5-6 шт. (600-700 г)
  • Перець - 1 шт.
  • Часник - 2-4 зубчики (за смаком)
  • Оцет 9% - 2 ч. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Чорний мелений перець - за смаком
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Петрушка - невеликий пучок

Помідори по-корейськи &quot;на раз, два, три&quot;: готуємо ідеальну закуску

Скріншот: Такими будуть наші помідори

Покрокове приготування

  1. Нарізати помідори на часточки.
  2. За допомогою блендера або м'ясорубки подрібнити перець і часник.
  3. Додати рослинну олію, сіль, цукор, укус і чорний мелений перець.
  4. Дрібно нарізати петрушку.
  5. Змішати всі інгредієнти.

Таку закуску можна вживати відразу, але краще почекати, поки помідори трохи замаринуються.

Раніше ми писали, як приготувати домашній кетчуп на зиму.

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