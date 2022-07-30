Помідори по-корейськи "на раз, два, три": готуємо ідеальну закуску
Скріншот відео: помідори по-корейськи "на раз, два, три"
Ідеальні помідори по-корейськи можна приготувати дуже швидко. Гостра і пікантна закуска точно прийдеться вам до смаку!
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Помідори - 5-6 шт. (600-700 г)
- Перець - 1 шт.
- Часник - 2-4 зубчики (за смаком)
- Оцет 9% - 2 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л.
- Цукор - 2 ч. л.
- Чорний мелений перець - за смаком
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Петрушка - невеликий пучок
Скріншот: Такими будуть наші помідори
Покрокове приготування
- Нарізати помідори на часточки.
- За допомогою блендера або м'ясорубки подрібнити перець і часник.
- Додати рослинну олію, сіль, цукор, укус і чорний мелений перець.
- Дрібно нарізати петрушку.
- Змішати всі інгредієнти.
Таку закуску можна вживати відразу, але краще почекати, поки помідори трохи замаринуються.
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