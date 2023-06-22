Хрусткі сирні палички за 20 хвилин: найпростіший рецепт смачної закуски

Хрумкі сирні палички або грісіні - улюблені ласощі дорослих і дітей. Така закуска підійде тим, хто любить сир і перекусити чимось хрустким. Готуються вони дуже швидко і легко, а вгамовують голод на раз-два.

Як зробити такі хрумкі сирні палички за 20 хвилин, розповіли в Meta.ua.

Що вам знадобиться:

Сир кисломолочний - 350 г

Яйця - 2 шт.

Сир сулугуні - 100 г

Борошно - 100 г

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Жовток - 1 шт.

Кунжут

Як приготувати сирні палички?

1. Змішайте сир та яйця. Натріть на тертці сулугуні та додайте до сиру. Додайте борошно і розпушувач, а потім замісіть тісто. Воно не повинно липнути до рук, тому слідкуйте за кількістю борошна і його потроху додавайте.

2. Готове тісто розріжте на невеликі шматочки та розкачайте кожен шматочок у довгу паличку.

3. Застеліть пергаментом лист і викладайте палички на відстані одна від одної.

4. Палички потрібно змастити жовтком і посипати зверху кунжутом. За бажанням, їх можна посипати сіллю або пряними травами, розмарином, натертим сиром.

5. Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте палички протягом 20 хвилин. Перед подачею на стіл дайте їм трохи охолонути.