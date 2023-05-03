Во Львове обустроят канатную дорогу на Высокий Замок. Смотрите, какой она будет (фото)

Во Львове презентовали визуализацию проекта канатной дороги на Высокий Замок. Урбанисты уверяют, что с ней историческая достопримечательность города станет более доступной для посещения.

Об этом пишет Lviv.media .

Что известно о проекте

Строительство подвесной канатной дороги инициировала организация "Реабилитация лиц с инвалидностью". В 2019 году Львовский городской совет утвердил инвестиционный проект.

В горсовете отмечают, что мало туристов посещают парк Высокий Замок и микрорайон Пидзамче из-за сложности доступа. А 70% территории вокруг достопримечательности являются территорией ЮНЕСКО и с точки зрения туристического потенциала неэффективно работают.

Канатная дорога позволит львовянам и гостям города добираться до Пидзамчего за 15 минут.

Вот так будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок (визуализация проекта)

"Высокий Замок - один из самых больших парков во Львове, который мог бы выполнять рекреационную функцию. Сейчас из-за сложного рельефа и усложненного доступа даже к нижней трассе Высокого Замка не все посетители могут себе позволить эту прогулку", - заявляют в управлении архитектуры и урбанистики.

В конце апреля горсовет уже подписал меморандум с Министерством внутренних дел о передаче городу участка для строительства канатной дороги.

План канатной дороги на Высокий Замок (визуализация проекта)

Как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок

Кабинки канатной дороги планируют делать небольшими, каждая сможет вместить до 10 человек. Средняя скорость подъема составит около 4 м/с.

Каким будет маршрут:

Первую станцию планируют разместить вблизи Мемориала Героям Небесной Сотни и музея Митрополита Шептицкого.

Второй станцией может стать нижняя терраса Высокого Замка.

Третьей станцией будет археологический музей "Высокий Замок" возле копца Люблинской Унии.

Четвертая станция будет размещаться возле Львовского завода искусственных алмазов и алмазного инструмента.

Так будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок (визуализация проекта)

В 2019 году стоимость проекта оценивалась в 330 млн грн. Тогда предполагалось, что канатная дорога должна быть длиной 524 м, а перепад высоты составлять 84 м. На маршруте должно было быть 17 кабинок.

Так будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок (визуализация проекта)