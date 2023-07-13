Быстрые консервированные огурцы "без маринада": супер рецепт, когда нет времени
Хрустящие огурцы из банки зимой расходятся мгновенно, а летом с ними, как правило, много возни. Поэтому следует обратить внимание на быстрые рецепты консервации, для которых не нужно варить маринад.
Одним из таких поделилась кулинар Лілія Цвіт на своем YouTube.
Составляющие (на 1 литровую банку):
- соцветия укропа - 1 шт.
- лавровый лист - 1 шт.
- корень хрена - 2 см
- корень петрушки - 2 см
- чеснок - 4 зубца
- душистый перец - 3 шт.
- кориандр - щепотка
- горчица - 0,5 ч. л.
- 1 ст. л. соли без верха
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. уксуса 9%
Пошаговое приготовление
Сперва замочите огурцы на 2 часа в холодной воде. Эта процедура обеспечит им хрусткость. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.
Положите на дно банки все специи (укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу). Уложите плотно огурцы.
Просто в банки засыпьте соль, сахар, налейте уксус поверх огурцов. Залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.
Поставьте стерилизовать в большую емкость с водой, постелив на дно полотенце. После закипания простерилизуйте в течение 10 минут (для литровых банок).
Закатайте крышкой и взболтайте банку, чтобы соль и сахар хорошо растворились. Переверните банку вверх дном, укутайте на сутки. После этого банки можно перемещать на место постоянного хранения.
Ранее о правилах консервирования огурцов рассказал Евгений Клопотенко.
Также читайте, почему огурцы плохо плодоносят.