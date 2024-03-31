Христос Воскрес! Лучшие поздравления с католической Пасхой

31 марта христиане западного обряда отмечают Пасху. И если вы хотите поздравить католиков, подберите

Как красиво поздравить с Пасхой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании новости были использованы источники: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.