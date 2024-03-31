Христос Воскрес! Лучшие поздравления с католической Пасхой
31 марта христиане западного обряда отмечают Пасху. И если вы хотите поздравить католиков, подберите
Как красиво поздравить с Пасхой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.
Поздравления с Пасхой в SMS
- "Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия"
- "Христос Воскрес! В этот светлый праздник можно только пожелать здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть всегда вас окружает понимание, любовь и забота!"
- "Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, вам, родным и близким. Христос воскрес!".
Стихи на католическую Пасху на украинском языке
"Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"
***
"Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю вас зі святом Пасхи!
Христос Воскрес!"
***
"Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте всі! Хай серце вірить й знає -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".
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