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Христос Воскрес! Найкращі привітання з католицьким Великоднем

Неділя 31 березня 2024 07:10
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Христос Воскрес! Найкращі привітання з католицьким Великоднем Як вітати з Великоднем (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

31 березня християни західного обряду відзначають Великдень. І якщо ви хочете привітати католиків, підберіть

Як красиво привітати з Великоднем, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.

Привітання з Великоднем в SMS

  • "Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства"
  • "Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров'я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Хай завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!"
  • "Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос воскрес!".

Вірші на католицький Великдень

"Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"

***

"Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю вас зі святом Пасхи!
Христос Воскрес!"

***

"Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте всі! Хай серце вірить й знає -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".

Раніше ми вже розповідали, чому православні та католики святкують Великдень у різні дати.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як красиво привітати з днем ангела.

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