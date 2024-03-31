Христос Воскрес! Найкращі привітання з католицьким Великоднем

31 березня християни західного обряду відзначають Великдень. І якщо ви хочете привітати католиків, підберіть

Під час написання новини було використано джерела: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.

Як красиво привітати з Великоднем, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Привітання з Великоднем в SMS

"Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства"

"Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров'я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Хай завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!"

"Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос воскрес!".

Вірші на католицький Великдень

"Хай милосердям всіх освятить Бог!

Хай вас минають заздрощі й зневіри.

З Великоднем у серці без тривог!

Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"

***

"Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю вас зі святом Пасхи!

Христос Воскрес!"

***

"Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в Вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте всі! Хай серце вірить й знає -

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".