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Почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты

Суббота 30 марта 2024 18:35
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Почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты Когда Пасха в Украине (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро католики будуть отмечать Пасху, а затем этот праздник наступит и для православных. Но почему это событие празднуется в разные даты?

Когда будет Пасха и почему у католиков и православных она пришлась на разные даты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Википедия, "Еспресо", "Укрінформ".

Когда будет Пасха у католиков и православных

В этом году католики будут праздновать Пасху уже 31 марта. А православные отметят ее чуть позже, а именно 5 мая.

Почему католики и православные не празднуют Пасху в один день

Известно, что православные и греко-католики по новому календарю отмечают Рождество в один день - 25 декабря. Впрочем, Пасха у восточных и западных христиан приходится на разные даты.

Все дело в том, что православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии (александрийскую и григорианскую).

Православные используют новоюлианский календарь, который ведет счет времени с 46 года до н.э., но с некоторыми корректировками, сделанными в 20 веке. Католическая же церковь использует григорианский календарь, на который она перешла в XVI веке.

К тому же дата Пасхи рассчитывается в зависимости от того, когда будет полнолуние и весеннее равноденствие. Именно из-за разных методов подсчета дней и разных календарей католики и православные не празднуют это важное событие в один день.

Ранее уже стало известно, что нужно положить в праздничную корзину, чтобы освятить на Пасху.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег.

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