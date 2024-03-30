Почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты

Уже скоро католики будуть отмечать Пасху, а затем этот праздник наступит и для православных. Но почему это событие празднуется в разные даты?

Когда будет Пасха и почему у католиков и православных она пришлась на разные даты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда будет Пасха у католиков и православных

В этом году католики будут праздновать Пасху уже 31 марта. А православные отметят ее чуть позже, а именно 5 мая.

Почему католики и православные не празднуют Пасху в один день

Известно, что православные и греко-католики по новому календарю отмечают Рождество в один день - 25 декабря. Впрочем, Пасха у восточных и западных христиан приходится на разные даты.

Все дело в том, что православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии (александрийскую и григорианскую).

Православные используют новоюлианский календарь, который ведет счет времени с 46 года до н.э., но с некоторыми корректировками, сделанными в 20 веке. Католическая же церковь использует григорианский календарь, на который она перешла в XVI веке.

К тому же дата Пасхи рассчитывается в зависимости от того, когда будет полнолуние и весеннее равноденствие. Именно из-за разных методов подсчета дней и разных календарей католики и православные не празднуют это важное событие в один день.