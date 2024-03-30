День ангела 31 марта. "Весенние" поздравления с именинами для друзей и любимых
31 марта, в последний день первого весеннего месяца, поздравлений с именинами будут ждать люди с разными именами. Их объединяет только одно - все они точно обрадуются, если вы не забудете об их особом празднике.
Кого приветствовать с именинами 31 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "Пустунчик".
У кого день ангела 31 марта
В этот день вы можете поздравить с именинами людей со следующими именами: Анна, Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.
Приветствие с днем ангела в SMS
- "В этот прекрасный весенний день спешу поздравить тебя с днем ангела. Хочу пожелать море радости и вдохновения, океан больших возможностей и непревзойденных идей.
- "Поздравляем нашего весеннего именинника! Желаем пения в душе, как у кота весной. Хорошего настроения, молодости, сил, интересных идей, прекрасных друзей, полного кошелька, попутного ветерка. Счастья, здоровья, красоты, инициативности и действенности!"
- "Первая зеленая травка, первое теплое солнышко, первые певчие птицы возвращаются из теплых стран - это весна! Светящиеся глаза, счастливая улыбка - это ты, самый красивый и милый человек на свете! Пусть все твои желания сбываются, ты этого заслуживаешь. С днем ангела!".
"Весенние" поздравления с именинами в стихах на украинском языке
"Хай сонце заходить з весною в твій дім,
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай буде завжди добре усе"
***
"Хай навкруги цвіте бузок,
І небо буде ясним,
І щоб життя твоє було
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в твоїй душі
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання"
***
"Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки".
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