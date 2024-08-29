7 удивительных алкогольных напитков, которые похожи на больные фантазии, но реально существуют

В каждой стране - свои алкогольные традиции. В некоторых местах они настолько удивительны и даже ужасны, что нам трудно себе представить. Какие причудливые алкогольные напитки, которые нам и в ужасном сне не привидятся, реально существуют в мире?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, до каких чудес изобретательности и оригинальности дошло человечество в приготовлении спиртных напитков.

Тонгба: алко-чай Непала

Тонгба - уникальный напиток из Непала и Индии, который является не только деликатесом, но и частью культурного наследия этих стран.

Приготовление тонгбы начинается с варки зерен, которые затем оставляют для брожения. После этого к полученной массе добавляют травы и оставляют на несколько месяцев, чтобы смесь высохла. Подают тонгбу в специальной деревянной кружке, куда насыпают смесь, заливают кипятком и медленно пьют через трубочку.

Затем кипяток можно доливать - считается, что тонгба выдерживает шесть заварок. Этот напиток отличается кислым вкусом и низким градусом, но в условиях высокогорья можно быстро опьянить.

Тонгба (фото: Википедия)

Шнапс "Голденрот": алкоголь из золота

"Голденрот" - известный швейцарский шнапс, поражающий своей уникальной особенностью: частицами золота в составе. В каждом литре этого напитка содержится 15 мг настоящего золота.

Для удовольствия шнапсом "Голденрот" его сначала нужно процедить через сито, чтобы избежать попадания золотых частиц в организм. Однако настоящие гурманы пьют напиток непроцеженным, хотя это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Золотые частицы могут ранить желудок, кишечник или даже застрять в организме, часто нуждающемся в медицинском вмешательстве.

"Голденрот" (фото: chef.kiev.ua)

Виски Gilpin Family: виски из мочи

Gilpin Family Whisky - это коллекционный виски, который изготавливается только по заказу и имеет очень необычный ингредиент - мочу пожилых людей, больных диабетом второго типа.

Моча бабушки Джеймса Гилпина, одного из авторов рецепта, проходит простую обработку - фильтрацию через водоочистительный фильтр, после чего добавляется в напиток. Виски, вопреки своему необычному происхождению, пользуется популярностью среди любителей виски.

Виски из мочи (фото: mediamatic.net)

Чича: древний напиток инков

Чича - традиционный латиноамериканский напиток, который пили еще инки. Для приготовления женщины сначала пережевывают зерна кукурузы, которые затем выплевывают в емкость.

Получившуюся массу заливают водой и оставляют бродить в темном месте. Крепость чичи может колебаться от 3 до 50%, в зависимости от времени брожения.

Хотя традиционный способ изготовления чичи сегодня запрещен во многих странах, настоящую чичу все еще можно найти в отдаленных селах Эквадора, Боливии и Колумбии.

Изготовление чичи (фото: Википедия)

Змеиное вино: яд в бутылке

Змеиное вино - это экзотический алкогольный напиток, созданный во Вьетнаме. Секрет его уникальности состоит в том, что внутри бутылки помещают целую ядовитую змею, которая настаивается на рисовом вине.

Змеиный яд растворяется в спирте, но этиловый алкоголь нейтрализует его токсичные свойства, делая напиток безопасным для потребления. Иногда в бутылки добавляют также других мелких животных - тараканов или черепашек.

Змеиное вино (фото: Википедия)

Рисовое вино с мышами: "виагра" с необычным ингредиентом

Рисовое вино с мышами - это традиционный напиток в Корее, который изготовляют из еще не покрывшихся шерстью новорожденных мышей. Считается, что этот напиток обладает лечебными свойствами и является своеобразным афродизиаком.

Мыши добавляют в вино непосредственно, и оно настаивается с ними, что придает напитку особый аромат и вкус. Вино помогает с разными мужскими проблемами и широко используется как натуральный стимулятор.

Рисовое вино с мышами (фото: chef.kiev.ua)

Самогон чангаа: сумасшедшая африканская экзотика

Самогон чангаа - это традиционный африканский напиток, который производится с нарушением всех санитарных норм. В процессе производства могут попадать песок, грязь и даже фекалии.

Для придания особого вкуса в чангаа добавляют кислоту из аккумуляторов и реактивное горючее. Напиток обладает высокой крепостью и может вызвать сильное похмелье после потребления, поэтому следует употреблять его с осторожностью.

Так готовят чангаа (фото: Википедия)