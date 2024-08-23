От спотыкача до сидра. 5 вкусных алкогольных напитков, которые можно сделать из вашего урожая
Многие люди сами делают из своего винограда вкусное вино, но есть много других интересных алкогольных напитков разной крепости, которые можно сделать из вашего урожая. Какие есть наиболее оригинальные и изысканные рецепты домашнего алкоголя из спелых фруктов и ягод?
РБК-Украина (проект Styler) подобрало несколько несложных рецептов, из которых вы можете выбрать и приготовить напитки на ваш собственный вкус.
Спотыкач
Спотыкач - это украинский вариант наливки из ягод и фруктов на основе крепкого алкоголя. Различается термической обработкой сырья и добавлением алкоголя в горячее варево. Классический рецепт легко приготовить на дому.
Ингредиенты:
- Ягоды и фрукты (один вид или смесь) - 1 кг;
- Водка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 литра;
- Сахар - 300-450 граммов (по вкусу);
- Вода - 0,5 литра.
Процесс приготовления:
- Ягоды или фрукты промыть, положить в кастрюлю, добавить воду и половину сахара.
- Довести до кипения, варить 20 - 30 минут на медленном огне, пока плоды не начнут трескаться.
- Добавить алкоголь, перемешать, довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.
- Охладить, перелить вместе с плодами в банку, герметично закрыть. При необходимости добавить сахар по своему вкусу.
- Настаивать 10-14 дней в темном месте, ежедневно встряхивая.
- Процедить через марлю, отжать плоды. По желанию профильтровать для прозрачности.
- Перелить в бутылки, закрыть плотно и оставить на 2-3 дня для стабилизации вкуса.
Спотыкач оказывает мощное воздействие на координацию движений (иллюстративное фото: Freepik.com)
Классическая настойка на грушах
Простая и ароматная настойка на основе свежих плодов, спиртного и по желанию сахарного сиропа. Настойка отлично передает вкус и аромат груш, поэтому следует использовать самые лучшие плоды.
Ингредиенты:
- свежие груши - 1 кг;
- водка (спирт, самогон) - 0,5 литра;
- сахар - 100 граммов (необязательно);
- вода - 100 мл (необязательно).
Сахарный сироп можно не добавлять или использовать меньшее количество в зависимости от сладости груш и вкусовых предпочтений.
Рецепт:
- Помыть груши, разделить на части, удалить сердцевину и семена.
- Мякоть вместе с кожурой натереть на мелкой терке.
- Грушевое пюре переложить в банку, добавить водку, перемешать.
- Плотно закрыть банку и оставить в теплом месте на 25-30 дней, периодически взбалтывая.
- Процедить настойку через марлю, отжать мякоть.
- Для сладости приготовить сироп из воды и сахара, добавить к настойке, перемешать.
- Настой выдержать 3-5 дней в прохладном темном месте. При необходимости - профильтровать.
По желанию можно настаивать как на водке, так и спирте (иллюстративное фото: Freepik.com)
Домашний сидр из яблок
Сидр - это традиционный напиток, производимый путем брожения яблочного сока на диких дрожжах. Этот процесс похож на приготовление яблочного вина, но с другим названием, которое пришло к нам из Франции. Технология приготовления сидра одинакова как для яблочного, так и для грушевого сока.
Ингредиенты:
- яблоки - 10 кг;
- сахар - 1,5 кг;
- вода (при необходимости) - до 1 литра.
Рецепт:
- Яблоки протереть сухой тряпкой, не мыть и оставить на 2-3 дня в теплом помещении для активизации диких дрожжей.
- Удалить листья и хвостики, измельчить яблоки вместе с кожурой и косточками до состояния пюре.
- Переложить пюре в емкость для брожения, заполняя ее на 2/3 объема, оставив место для пены и углекислого газа.
- Добавить на каждый килограмм яблок 100-150 г сахара, перемешать.
- Горловину емкости завязать марлей и оставить в темном месте на 3-4 дня, ежедневно перемешивая.
- Отжать сок из яблочной массы и перелить в чистую емкость для брожения, установить водяной затвор или прикрепить медицинскую перчатку с проколом.
- Брожение должно проходить в темном месте при температуре 18-27°C в течение 30-65 дней. Когда процесс закончится, сидр станет более прозрачным, осадок выпадет на дно, а гидрозатвор перестанет пускать пузырьки.
- Перелить сидр из осадка, пропустить через несколько слоев марли для фильтрации.
Сидр должен созревать около полугода (иллюстративное фото: Freepik.com)
Малиновое пиво
Малиновое пиво - это необычный и ароматный напиток, сочетающий в себе свежесть пива и сладковатый вкус малины. Вот простой рецепт приготовления этого напитка в домашних условиях.
Ингредиенты:
- вода - 8 литров;
- малиновый сироп - 1 литр;
- пивные дрожжи - 10 граммов.
Рецепт:
- Предварительно приготовьте малиновый сироп. Для этого переберите спелые ягоды малины, разомните их деревянной ложкой или протрите через сито.
- Добавьте сахар и воду в малиновую массу, и варите на слабом огне 3-5 минут, постоянно помешивая.
- В котел с горячей водой добавьте малиновый сироп в соотношении 8 л воды на 1 л сиропа. Сироп можно не процеживать, чтобы сберечь вкус и аромат малины.
- Перемешайте содержимое котла и добавьте пивные дрожжи. Оставьте котел с раствором и дрожжами в покое на 2-3 дня для брожения. За это время на поверхности пива появится пена, которую нужно снимать.
- После завершения брожения процедите пиво от остатков малины и разлейте по бутылкам, которые нужно плотно укупорить. Сохраняйте готовый напиток в холодном месте.
Наслаждайтесь этим необычным и ароматным напитком, отлично подходящим для летних вечеров (иллюстративное фото: Freepik.com)
Вино из крыжовника
Этот рецепт вина из крыжовника позволяет приготовить высококачественное вино, которое по своему вкусу и аромату напоминает виноградное. Предлагаем простой рецепт домашнего вина из крыжовника.
Ингредиенты:
- крыжовник - 1,5 кг;
- сахар - 1 кг;
- вода - 1,5 л.
Рецепт:
- Крыжовник вымыть и перебрать.
- Спелые ягоды хорошо размять ложкой.
- Переложить пюре в стеклянную банку.
- Приготовить сироп из сахара и воды, довести до кипения, остудить.
- Залить охлажденным сиропом ягоды, перемешать, оставить в прохладном месте.
- Через 7-8 дней отделить сок от плодов, перелить в бутылки.
- Бутылки укупорить, оставить для тихого брожения на 5-6 недель. Через это время перелить вино в чистые бутылки и выдержать еще 2 месяца.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Coockpad, Aquagradus, samogon.net.ua.