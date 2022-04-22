ru ua
Пт, 22 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці прийоми допоможуть виростити хороший урожай хрумких огірків

Новость на русском →
П'ятниця 22 квітня 2022 13:07
Ці прийоми допоможуть виростити хороший урожай хрумких огірків Фото: Як виростити огірки на городі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

При встановленні стабільно теплої погоди прийде час вирощувати огірки у відкритому грунті. Можна як сіяти насіння прямо в землю, так і пересаджувати розсаду.

Які хитрощі і прийоми допоможуть зібрати щедрий урожай огірків - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Час посіву

Не поспішайте з посівом і переносом розсади у відкритий грунт. Найкраще це робити вже у травні, коли встановиться стабільне тепло (протягом кількох днів середньодобова температура буде +12... +15 градусів).

Народні прикмети говорять, що огірки найкраще садити на Юрія, 6 травня. Але все ж дивіться по погоді.

Вирощуємо в горщику

Огірки виростуть міцними та здивують плодами, якщо при вирощуванні розсади постійно збільшувати обсяг горщика. Не треба чекати, поки коріння сплететься в клубок.

Для дорослого куща огірків треба горщик з мінімальним обсягом 10 літрів, а краще всі 20. Занадто маленька ємність сприятиме швидкій втраті води з субстрату, що призведе до великих коливань вологості та температури в кореневій зоні.

Багато світла

Для огірків забезпечується гарне світло. Рослина не буде повноцінно розвиватися в тіні або при слабкому освітленні

Вирощуємо в теплиці

Посадка у теплиці у пластикові контейнери - майже гарантований спосіб зібрати гарний урожай.

Грунт у ящиках прогріється швидше, ніж на грядках, тому рослина буде розвиватися швидше. Головне - вчасно поливати.

Раніше ми писали, коли треба садити огірки у відкритий грунт.

Читайте РБК-Україна в Google News
огурцы
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ