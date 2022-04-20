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Коли садити огірки, щоб гарантовано отримати щедрий урожай

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Середа 20 квітня 2022 14:59
Коли садити огірки, щоб гарантовано отримати щедрий урожай Фото: Коли садити огірки у відкритий грунт (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Огірки - теплолюбна культура, яку у відкритий ґрунт варто висаджувати лише тоді, коли не буде ризику холодів.

Як і коли садити овочі, як за ними доглядати, найкращі дати для посадки - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли садити у відкритий ґрунт

Робити це можна, коли середньодобова температура протягом декількох днів складатиме не менше +12... +15 градусів.

Як правило, в Україні така погода встановлюється у травні (звісно, це варіюється залежно від регіону посадки). Наприклад, у південних областях при постійній теплій погоді можна посадити культуру в кінці квітня. Можна садити і в червні, а можна в кілька етапів, щоб отримати ранній і пізній урожай.

Народні прикмети говорять, що огірки найкраще садити на Юрія, 6 травня.

А місячний календар називає такі дати:

  • у травні: 2, 4-7, 12, 17, 19, 21-24, 2.
  • у червні: 1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28.

Якщо хочете прискорити появу врожаю, можна поєднати відкритий і парниковий способи: висадити в тимчасові парники раніше, а потім відкрити їх, коли стане тепліше.

Що треба пам'ятати при вирощуванні огірків

При нестачі вологи в грунті та повітрі, а також при низькій температурі огірки можуть зупинитися в рості. Для огірків найкраще вибирати сонячні ділянки, які є захищеними від вітру і протягів.

Якщо ви не внесли вчасно добрива і огірки ростуть повільно, рослинки слабкі, їх можна підживити розчином коров'яку або курячого посліду з додаванням дерев'яного попелу.

Ознакою браку добрив є жовті листя, огірки скидають усі зав’язі, плоди деформуються (грушоподібна форма - брак калію, звужений і загнутий кінчик - брак азоту).

Огіркам потрібні часті поливи теплою водою, підживлення, прополювання, підгортання (стимулює утворення додаткових коренів), прищипування.

Грунтові огірки прищипують над 5-6-м листком для утворення бічних батогів. У тепличних огірків регулярно прищипують бічні батоги над першою зав'яззю. Також потрібно видаляти зайві плоди, які досягли 5-7 см, щоб на одній рослині залишалося не більше 10-18 огірків.

    Раніше ми писали, до якого числа треба посадити картоплю.

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