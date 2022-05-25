Ціни на м'ясо в Україні: чи можливе подорожчання найближчим часом

Ціни на м'ясо в Україні під час війни сильно не підвищилися. Всі підприємства, де це можливо, працюють на повну потужність. Невелике підвищення традиційно було тільки напередодні Великодня, але до травня ціни знову стабілізувалися.

Які ціни на м'ясну продукцію в Україні зараз і чи буде подорожчання найближчим часом, розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко.

Які ціни на м'ясо в Україні зараз

Свиняча лопатка - 118, 44 грн за кг (було 111,16 грн за кг)

Ошийок - 160,95 грн за кг (було 150,39 грн за кг)

Грудинка - 117,45 грн за кг (було 102 грн за кг)

Фарш - 97 грн за кг (було 79 грн за кг)

Чи буде подорожчання м'яса

За словами Максима Гопка, найближчими місяцями ціни на свинину та інші види м'яса збільшуватимуться. Однак не швидкими темпами. І основна причина-порушення логістики та подорожчання вартості енергоресурсів.

"Причинами подорожчання м'яса у військовий період є зростання цін на енергоресурси та складна логістика. Корми, що становлять понад 60% собівартості м'яса, найближчим часом не будуть гостро впливати на кінцеву ціну для споживача", - пояснює аналітик.

Ще однією проблемою він назвав заблоковані порти України - це призвело до блокування експорту кормів.

"Через заблоковані українські порти експорт кормів для худоби зупинений, що впливає на роботу тваринницького комплексу в східних країнах, адже саме Україна виробляє і поставляє найбільш Протеїнові корми в цьому регіоні", - додає експерт.

Варто відзначити, що зовнішньоекономічна діяльність до травня працювала тільки наполовину. У зв'язку з війною експорт свинини був припинений, бо в основному здійснювався по морю.

Але з 11 травня були оновлені умови ввезення і транзиту м'яса через територію ЄС, що відкрило нові шляхи експорту через Румунію.