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Як правильно зберігати лимони: псуватися точно довго не будуть

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П'ятниця 24 червня 2022 08:27
Як правильно зберігати лимони: псуватися точно довго не будуть Фото: Як правильно зберігати лимони (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лимони дуже корисні й в них міститься багато вітамінів і мінералів. Важливо правильно зберігати лимони, особливо влітку. І є багато різних способів робити це правильно - залежить від того, який лимон вам потрібно зберігати довше.

Як правильно зберігати лимони - читайте в матеріалі нижче.

Як зберігати цілі лимони

Якщо вам потрібно зберігати лимони не дуже довго, то загорніть кожен плід в кальку або пергаментний папір і відправте в холодильник. Покладіть у відділення для фруктів. Так вони можуть зберігатися понад тиждень і залишаться свіжими.

Трохи довше лимони будуть зберігатися у воді. Складіть їх в скляну банку (нещільно) і залийте прохолодною водою. Воду потрібно міняти кожні два дні й кожен лимон ретельно промивати під проточною водою.

Як зберігати лимони довго

1. Довго зберігати лимони можна в ємності без кисню. Банку простерилізуйте, складіть в неї лимони та поставте туди маленьку свічку. Підпаліть свічку і щільно закрийте банку. Свічка спалить весь кисень всередині. Такий спосіб допоможе зберігати лимони дуже довго.

2. Використовуйте пісок. Добре його висушіть і насипте на дно коробки шар в 3 см. Потім складіть туди лимони в пергаментному папері та насипте ще один шар піску.

3. Розплавте віск, а потім пензлем нанесіть шар воску на кожен лимон. Дайте воску застигнути. Потім складіть лимони в вентильований ящик.

Як зберігати розрізаний лимон

Розрізаний лимон швидко починає висихати, але є способи зберігати його свіжим довше. Посипте зріз лимона сіллю або цукром, покладіть на блюдце зрізом вниз і приберіть в холодильник або комору.

Якщо лимон нарізаний на пластинки, то посипте рясно цукром і складіть в контейнер. Так він пролежить кілька днів.

Якщо нарізаного лимона багато, то подрібніть його в м'ясорубці або блендері, змішайте з цукром, а потім складіть в банку. Така суміш може довго стояти в холодильнику.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно зберігати молодий часник.

А також розповідали про те, які продукти не можна зберігати в холодильнику.

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