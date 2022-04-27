ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Дві години лежали в снігу": українка дивом врятувалася від російських окупантів і народила після семи викиднів

Новость на русском →
Середа 27 квітня 2022 18:19
"Дві години лежали в снігу": українка дивом врятувалася від російських окупантів і народила після семи викиднів Фото: породіллі в пологовому будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

40-річна Оксана Манаєнко з Тростянця Сумської області протягом 20 років намагалася виносити дитину, пережила сім викиднів. Нарешті сталося диво - жінка виносила дитину. Коли прийшов час народжувати, почалася війна, і плановий кесарів розтин довелося скасувати.

Свою історію Оксана розповіла у програмі Говорить Україна.

Народжувати Оксані довелося самій, всупереч показанням лікарів

Жінка каже, що пологи були складні, тривали 12 годин. Коли вона приїхала в пологовий будинок, окупанти вже почали руйнувати місто. У лікарні не було ні світла, ані води.

"Мені сказали, що кесаревого розтину не буде, адже медикаментів немає, вони призначені тільки для поранених.

На щастя, у мене народилася прекрасна донечка. Мені ще дуже пощастило. Я народжувала в палаті, адже інші дівчатка, які були зі мною в лікарні, народжували пізніше в підвалі", - каже Оксана.

З новонародженою дитиною довелося бігти через ліс

За словами Оксани, окупанти цілеспрямовано розстріляли пологовий будинок вже через кілька днів після її пологів. Сама жінка повинна була тікати через ліс з новонародженою дитиною. Був початок березня, холодно і лежав сніг.

"Йшли через ліс. По дорозі зустріли сім'ю з дітьми, мама в інвалідному візку - їх вигнали російські солдати з дому. Почалися обстріли, і ми 2,5 години з дитиною лежали прямо в снігу. Ми пройшли 5 годин, 7 кілометрів через річку і крізь сніг", - розповіла вона.

Зараз Оксана нарешті вдома, у відносній безпеці. Вона каже, що в місті були справжні дикуни.

"Там, де вони їли, там же і справляли свою нужду. Розграбували магазин з алкоголем, вони напивалися до такого стану, що не розуміли, в кого стріляють. Навіть винесли спідню білизну у сусідки. Спалювали будинки на очах людей. Вони повністю зруйнували наше місто", - додала вона.

Раніше ми писали, що в Ірпені троє окупантів на очах у дівчини згвалтували і вбили маму і 15-річну сестричку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ