ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дитину зробили сиротою: українка розповіла, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя

Новость на русском →
Донецька область, Субота 27 серпня 2022 17:38
Дитину зробили сиротою: українка розповіла, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя Українка розповіла про російських окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканка села Іванівки Донецької області розповіла, що російські окупанти 12 серпня обстріляли її селище і вбили її чоловіка, а разом із ним ще двох мирних людей.

Фрагмент її інтерв'ю Радіо Свобода опублікував журналіст Денис Казанський.

Зокрема, 32-річна Неля розповіла, що "визволителі" позбавили мешканців Донбасу всього: роботи, будинків та навіть життів.

"Поки російські ЗМІ публікують брехливі репортажі про те, як радіють звільненню від України окуповані області, жителі Донбасу розповідають про своє реальне ставлення до такого "звільнення". У цієї родини з Донецької області російські військові злочинці вбили чоловіка та батька. Просто так. Через те, що осатанілим дідам у Москві стало нудно", - йдеться у повідомленні.

На відео жінка насилу стримує емоції, коли говорить про окупантів. За її словами, їхнє життя до 24 лютого було чудовим.

"Життя було прекрасне, поки 24 лютого нас не прийшли "звільняти". Від кого - незрозуміло. Звільнили… від усього - від дому, від роботи, від життя. Від усього нас звільнили! Дитина залишилася без батька. Я - без чоловіка в 32 роки. І без дому", - додала вона.

Дитину зробили сиротою: українка розповіла, як окупанти &quot;звільняли&quot; їх від нормального життя

Неля та її дочка Ліза (скрін)

12 серпня російські війська вдарили по селищу Іванівка. В результаті загинули троє людей, серед них був чоловік Нелі Олексій.

"Я була на кухні і крутила помідори. Єдине що - я зрозуміла: в мене летить щось. Сірий пил та уламки. Я швидко розвернулась, побігла надвір. Коли бігла - кликала дочку Лізу. Ліза з вулиці прибігла до мене у двір. Ми зустрілися тут на порозі. Батько з двору, Ліза з вулиці, а я з хати. Я кричу: Льоша! Льоша!.. Коли ми вийшли, Льошка вже був все", - розповіла жінка.

Також вона показала уламки російських снарядів, які вбили її чоловіка.

"Це уламки "щастя". Уламки "звільнення". Позбавлення нас життя... Це все ми назбирали у мене на подвір'ї. С*ки. С*ки - не те слово", - зазначила Неля.

Дитину зробили сиротою: українка розповіла, як окупанти &quot;звільняли&quot; їх від нормального життя

Уламки від російських ракет (скрін)

Раніше ми повідомляли, що українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

Також ми писали, що окупанти вбили полоненого бійця "Азова" та фото надіслали його матері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Російська Федерація
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя