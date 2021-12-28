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Українець розмахував пістолетом на ковзанці, бо не хотів доплачувати за перебування

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Запоріжжя, Вівторок 28 грудня 2021 16:23
Українець розмахував пістолетом на ковзанці, бо не хотів доплачувати за перебування Чоловік погрожував пістолетом, бо не хотів доплачувати на ковзанці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі відвідувач приватної ковзанки розмахував пістолетом, бо не захотів доплатити за перебування. В результаті його забрала поліція.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Так, інцидент стався в одному із розважальних закладів міста.

Зокрема, правоохоронці отримали сигнал "Тривога" та прибули за вказаною адресою за 4 хвилини. За словами охоронця, один із відвідувачів має пістолет, неадекватно поводиться і погрожує зброєю.

До того ж конфлікт стався через те, що відвідувач не погодився доплатити за перебування на ковзанці, адже його абонемент закінчився. Також порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Українець розмахував пістолетом на ковзанці, бо не хотів доплачувати за перебуванняУкраїнець розмахував пістолетом на ковзанці, бо не хотів доплачувати за перебуванняУ Запоріжжі чоловік погрожував пістолетом, бо не хотів доплачувати на катку (zp.npu.gov.ua)

Тому на чоловіка відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Порушнику "світить" позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше ми повідомляли, що у Львові "мамкін гангстер" із пістолетом біля школи напав на учнів та вимагав гроші.

Також ми писали, що у Львові чоловік увірвався до міськради з пістолетом.

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