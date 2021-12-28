Українець розмахував пістолетом на ковзанці, бо не хотів доплачувати за перебування

У Запоріжжі відвідувач приватної ковзанки розмахував пістолетом, бо не захотів доплатити за перебування. В результаті його забрала поліція.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Так, інцидент стався в одному із розважальних закладів міста.

Зокрема, правоохоронці отримали сигнал "Тривога" та прибули за вказаною адресою за 4 хвилини. За словами охоронця, один із відвідувачів має пістолет, неадекватно поводиться і погрожує зброєю.

До того ж конфлікт стався через те, що відвідувач не погодився доплатити за перебування на ковзанці, адже його абонемент закінчився. Також порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У Запоріжжі чоловік погрожував пістолетом, бо не хотів доплачувати на катку (zp.npu.gov.ua)

Тому на чоловіка відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Порушнику "світить" позбавлення волі на строк від трьох до семи років.