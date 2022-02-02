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Хотів отримати роботу, а втратив 100 тисяч: шахрай виманив у жителя Херсона велику суму

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Херсон, Середа 02 лютого 2022 19:18
Хотів отримати роботу, а втратив 100 тисяч: шахрай виманив у жителя Херсона велику суму Колаж РБК-Україна: житель Херсона віддав шахраєві 100 тисяч гривень
Автор: Роман Мирончук

Житель Херсона хотів влаштуватися на роботу в Європі. У мережі він знайшов відповідне оголошення і перерахував "представнику фірми" 100 тисяч гривень за оформлення всіх необхідних документів. Але ніякої фірми не було, 24-річний херсонець став жертвою шахрая.

Про це повідомляє поліція Херсонської області на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці встановлюють особу афериста. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

За словами потерпілого, на оголошення про працевлаштування в Європі він натрапив в Інтернеті два тижні тому. Однією з умов було заплатити 100 тисяч гривень за оформлення документів.

Після того як хлопець переслав гроші, зв'язок з чоловіком різко обірвався.

Поліція закликає громадян бути пильними та уважними. Перед тим як пересилати гроші посередниками за працевлаштування або оформлення документів, необхідно ретельно перевірити інформацію про фірму і знайти відгуки про неї на форумах.

При цьому краще самостійно заповнювати всі документи, які потрібні в компанії роботодавця. Ніколи не потрібно робити передоплату на підставі усних домовленостей.

Нагадаємо, у Тернополі аферисти виманили у 52-річного чоловіка 9 500 гривень за роботу за кордоном.

Ми також писали про те, що у Львові працівниця аптеки нажилася на 900 тисяч гривень на ліках для онкохворих.

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Херсон мошенническая схема
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