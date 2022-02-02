Хотів отримати роботу, а втратив 100 тисяч: шахрай виманив у жителя Херсона велику суму

Житель Херсона хотів влаштуватися на роботу в Європі. У мережі він знайшов відповідне оголошення і перерахував "представнику фірми" 100 тисяч гривень за оформлення всіх необхідних документів. Але ніякої фірми не було, 24-річний херсонець став жертвою шахрая.

Про це повідомляє поліція Херсонської області на своїй сторінці в Facebook .

Правоохоронці встановлюють особу афериста. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

За словами потерпілого, на оголошення про працевлаштування в Європі він натрапив в Інтернеті два тижні тому. Однією з умов було заплатити 100 тисяч гривень за оформлення документів.

Після того як хлопець переслав гроші, зв'язок з чоловіком різко обірвався.

Поліція закликає громадян бути пильними та уважними. Перед тим як пересилати гроші посередниками за працевлаштування або оформлення документів, необхідно ретельно перевірити інформацію про фірму і знайти відгуки про неї на форумах.

При цьому краще самостійно заповнювати всі документи, які потрібні в компанії роботодавця. Ніколи не потрібно робити передоплату на підставі усних домовленостей.