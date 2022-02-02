Хотел получить работу, а потерял 100 тысяч: мошенник выманил у жителя Херсона крупную сумму
Житель Херсона хотел устроиться на работу в Европе. В сети он нашел соответствующее объявление и перечислил "представителю фирмы" 100 тысяч гривен за оформление всех необходимых документов. Но никакой фирмы не было, 24-летний херсонец стал жертвой мошенника.
Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook.
Правоохранители устанавливают личность афериста. По факту мошенничества открыто уголовное производство.
По словам пострадавшего, на объявление о трудоустройстве в Европе он наткнулся в интернете две недели назад. Одним из условий было заплатить 100 тысяч гривен за оформление документов.
После того как парень переслал деньги, связь с мужчиной резко оборвалась.
Полиция призывает граждан быть бдительными и внимательными. Перед тем как пересылать деньги посредниками за трудоустройство или оформление документов, необходимо тщательно проверить информацию о фирме и найти отзывы о ней на форумах.
При этом лучше самостоятельно заполнять все документы, которые нужны в компании работодателя. Никогда не нужно делать предоплату на основании устных договоренностей.
Напомним, в Тернополе аферисты выманили у 52-летнего мужчины 9 500 гривен за работу за рубежом.
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