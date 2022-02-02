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Хотел получить работу, а потерял 100 тысяч: мошенник выманил у жителя Херсона крупную сумму

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Херсон, Среда 02 февраля 2022 19:18
Хотел получить работу, а потерял 100 тысяч: мошенник выманил у жителя Херсона крупную сумму Коллаж РБК-Украина: житель Херсона отдал мошеннику 100 тысяч гривен
Автор: Роман Мирончук

Житель Херсона хотел устроиться на работу в Европе. В сети он нашел соответствующее объявление и перечислил "представителю фирмы" 100 тысяч гривен за оформление всех необходимых документов. Но никакой фирмы не было, 24-летний херсонец стал жертвой мошенника.

Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook.

Правоохранители устанавливают личность афериста. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

По словам пострадавшего, на объявление о трудоустройстве в Европе он наткнулся в интернете две недели назад. Одним из условий было заплатить 100 тысяч гривен за оформление документов.

После того как парень переслал деньги, связь с мужчиной резко оборвалась.

Полиция призывает граждан быть бдительными и внимательными. Перед тем как пересылать деньги посредниками за трудоустройство или оформление документов, необходимо тщательно проверить информацию о фирме и найти отзывы о ней на форумах.

При этом лучше самостоятельно заполнять все документы, которые нужны в компании работодателя. Никогда не нужно делать предоплату на основании устных договоренностей.

Напомним, в Тернополе аферисты выманили у 52-летнего мужчины 9 500 гривен за работу за рубежом.

Мы также писали о том, что во Львове работница аптеки нажилась на 900 тысяч гривен на лекарствах для онкобольных.

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Херсон мошенническая схема
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