Хотел получить работу, а потерял 100 тысяч: мошенник выманил у жителя Херсона крупную сумму

Житель Херсона хотел устроиться на работу в Европе. В сети он нашел соответствующее объявление и перечислил "представителю фирмы" 100 тысяч гривен за оформление всех необходимых документов. Но никакой фирмы не было, 24-летний херсонец стал жертвой мошенника.

Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook .

Правоохранители устанавливают личность афериста. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

По словам пострадавшего, на объявление о трудоустройстве в Европе он наткнулся в интернете две недели назад. Одним из условий было заплатить 100 тысяч гривен за оформление документов.

После того как парень переслал деньги, связь с мужчиной резко оборвалась.

Полиция призывает граждан быть бдительными и внимательными. Перед тем как пересылать деньги посредниками за трудоустройство или оформление документов, необходимо тщательно проверить информацию о фирме и найти отзывы о ней на форумах.

При этом лучше самостоятельно заполнять все документы, которые нужны в компании работодателя. Никогда не нужно делать предоплату на основании устных договоренностей.