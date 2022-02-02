ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні шахраї вигадали нову схему обману: як зберегти свої гроші

Новость на русском →
Середа 02 лютого 2022 15:25
В Україні шахраї вигадали нову схему обману: як зберегти свої гроші Шахраї вигадали нову схему (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману. Цього разу у Тернополі аферисти виманили у 52-річного чоловіка 9500 грн. Зокрема, вони обіцяли йому роботу за кордоном.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Як працює схема

Так, потерпілий розповів, що він планував виїхати на роботу за кордон. Він познайомився із чоловіком, який пообіцяв йому допомогти оформити документи. Однак, за це він просив 9500 грн передоплати.

Після того, як чоловік віддав йому гроші, той зник.

Тому у поліції відкрили провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як вберегтися

Зокрема, у таких випадках ніколи не потрібно погоджуватись на передоплату та перевіряти інформацію про потенційного роботодавця.

До того ж потрібно завжди шукати відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати. Також дізнайтеся чи є там вакансії.

Окрім того, попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон. Важливо дізнатися, яку візу посередник має вам оформити. Все тому, що якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Необхідно погоджуватись лише на робочу.

Радимо бути уважними до того, як поводяться з вами люди, які пропонують вам роботу за кордоном. Зокрема, чи озвучують вам більш реальні умови роботи, проживання, терміни оформлення документів та виїзду на роботу або намагаються все прикрасити.

Раніше ми повідомляли, що у Києві під виглядом сантехніків орудують домушники.

Також ми писали, що українцям пропонують продати ковідну тисячу за 650 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенничество
LITE
Б'юті-битва: вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер
Б'юті-битва: вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер