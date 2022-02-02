В Україні шахраї вигадали нову схему обману: як зберегти свої гроші

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману. Цього разу у Тернополі аферисти виманили у 52-річного чоловіка 9500 грн. Зокрема, вони обіцяли йому роботу за кордоном.

Як працює схема

Так, потерпілий розповів, що він планував виїхати на роботу за кордон. Він познайомився із чоловіком, який пообіцяв йому допомогти оформити документи. Однак, за це він просив 9500 грн передоплати.

Після того, як чоловік віддав йому гроші, той зник.

Тому у поліції відкрили провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як вберегтися

Зокрема, у таких випадках ніколи не потрібно погоджуватись на передоплату та перевіряти інформацію про потенційного роботодавця.

До того ж потрібно завжди шукати відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати. Також дізнайтеся чи є там вакансії.

Окрім того, попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон. Важливо дізнатися, яку візу посередник має вам оформити. Все тому, що якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Необхідно погоджуватись лише на робочу.

Радимо бути уважними до того, як поводяться з вами люди, які пропонують вам роботу за кордоном. Зокрема, чи озвучують вам більш реальні умови роботи, проживання, терміни оформлення документів та виїзду на роботу або намагаються все прикрасити.