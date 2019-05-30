АП опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Фото: консультації у президента України (www.president.gov.ua)

АП опублікувала стенограму зустрічі, яка відбулась 21 травня

Адміністрація президента опублікувала повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня. Про це повідомляє прес-служба АП.

Зазначимо, що 21 травня відбулась зустріч Зеленського і лідерів фракцій, на якій обговорювалась питання парламентських виборів та скорочення кількості депутатів. Тоді сторони домовились про дату виборів - 21 або 28 липня.

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року", - написали у прес-службі АП.

На зустрічі були присутні голова Верховної ради Андрій Парубій, віце-спікери Ірина Геращенко та Оксана Сироїд. Крім того у зустрічі брали участь Артур Герасимов, голова фракції партії "Блок Петра Порошенка"; Максим Бурбак, голова фракції партії "Народний фронт"; Вадим Новинський, голова фракції партії "Опозиційний блок"; Олег Березюк, голова фракції партії "Самопоміч"; Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії; Юлія Тимошенко, голова фракції партії "ВО "Батьківщина"; Ярослав Москаленко, голова депутатської групи "Воля народу"; Віталій Хомутиннік, співголова депутатської групи "Партія "Відродження". Також на зустрічі була присутня голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Також тоді Зеленський попросив спікера Ради Андрія Парубія провести позачергове засідання для голосування його законопроектів про вибори та публічні закупки. Рада засідання провела, але законопроекти президента не поставила навіть на порядок денний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час інавгураційноїпромові у Верховній раді 20 травня оголосив про розпуск парламенту.