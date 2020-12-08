В Україні знайшли перстень нащадка султана Сулеймана: на ньому цікавий напис

Вчені виявили дивовижну знахідку часів Османської імперії (колаж РБК-Україна)

У Миколаївській області археологи розкопали перстень часів Османської імперії. Вчені припускають, що прикраса належала онукові турецького султана Сулеймана. Про це в Facebook повідомляє приватний дослідник Карл Хейн.

Дослідники виявили перстень в околицях села Березань, Очаківського району, Миколаївської області. Прикрасу зроблено зі срібла з позолотою, на неї нанесено гравірування: "Аллах, я — твій слуга".

Щоб зрозуміти нанесений напис, вчені звернулися до фахівців у Стамбулі. Перстень, судячи з усього, зроблений на початку 18 століття.

"Миколаївщина — колись територія Османської імперії, провінція Едісан. Тихе, квітуче, побожне місце. У 18 столітті анексовано Росією. Перстень розповів мені, що він належав старшому синові старого Селіма, Осману. Важко пораненим Осман — ефенді з загоном під натиском російських відходив до моря. Помолившись Аллаху, він поцілував перстень і залишив його в рідних землях, в надії обов'язково повернутися. Захищаючи батьківщину, героїчно загинув на війні з росіянами", - написав чоловік на сторінці.

У Миколаївській області знайшли перстень нащадка султана Сулеймана (фото: facebook.com.carl.heine)

Як ми писали раніше, у Швеції недалеко від Стокгольма археологи розкопали дивовижну знахідку часів вікінгів. В землі знайшли коштовності: монети зі срібла, браслети та намиста.

Також ми повідомляли, що в Туреччині археологи розкопали древню статую священика. Їй, імовірно, близько двох тисяч років.