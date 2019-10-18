Нерозривно пов'язана: у Раді зайнялися "поверненням" Кубані (відео)

У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "Кубань" (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардепи пояснили мету створення і завдання міжфракційного об'єднання "Кубань"

У Верховній Раді з'явилося міжфракційне об'єднання "Кубань", метою якого є "розробка політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців". Про це на своїй сторінці у Facebook розповів нардеп Олексій Гончаренко, який став його ініціатором і керівником.

Також до групи увійшли депутати Анатолій Урбанський, Володимир Ар'єв, Микола Величкович, Андрій Парубій, Соломія Бобровська, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, Софія Федина, Юлія Клименко, Ігор Гузь та Олег Синютка.

Політик зазначив, що крім Кубані, під увагою об'єднання знаходитимуться й інші регіони, в яких компактно проживають українці.

Нардепи у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "Кубань" (Фото: facebook.com/alexeygoncharenko)

Зазначається, що Україні слід зміцнювати контакти з представниками національних рухів народів, що століттями проживають на Північному Кавказі. Як розповіла у Facebook нардеп Бобровська, Кубань - це не тільки про історію, це і про сьогодення.

"Кубань - це ворота до Північного Кавказу. Ми повинні звернути увагу не тільки на українську Кубань, але і на Північний Кавказ... Слід зрозуміти проблеми і прагнення черкесів, чеченців, інгушів, кумиків й, ногайців та інших народів. Ми повинні докладати зусиль, щоб історії про національних активістів, які піддаються переслідуванням на батьківщині, звучали голосно на весь світ", - йдеться в публікації.

Депутатка наголосила, що з Кубанню нерозривно пов'язана історія, культура, військові традиції українського народу.

Нардепи створили міжфракційне об'єднання "Кубань" і пояснили мету (Фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

"Ці землі посідали Чорноморське, а згодом Кубанське козацьке військо. Українці не лише населяли Кубань, але й відіграли важливу роль у формуванні цього краю як унікального соціокультурного простору", - пояснила вона ідею створення об'єднання.

Як розповіла Бобровська, українці на території сучасної РФ "є жертвами цинічної національної політики Кремля".

"Вони або вже втратили національні ідентичність, або перебувають під потужними русифікаторським пресом. Змінити ситуацію можна лише міжнародним тиском на Москву. Україна не проти конкретних народів, а проти імперії. Саме тому нам болить не лише доля українців в РФ, але й долі інших борців з імперією. Завдання України - не залишати поневолені Москвою народи на самоті у темряві. Воля людині! Воля народам!" - написала нардеп.

Фото: Олексій Гончаренко (автор колажу Костянтин Дак / facebook.com/alexeygoncharenko)

Гончаренко також опублікував відео на своєму YouTube-каналі, на якому виклав ідею і мету депутатського об'єднання "Кубань". Також політик з іронією додав, що різка і вкрай негативна реакція російських пропагандистів на цю ініціативу не стала для нього сюрпризом.

"Ну і бонусом, насолоджуємося істерикою Скабєєвої", - написав він.

У Верховній Раді нардепи створили міжфракційне об'єднання "Кубань" (Відео: YouTube / Олексій Гончаренко)