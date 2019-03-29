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У день виборів в Україні буде тепло і сонячно

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 12:50
У день виборів в Україні буде тепло і сонячно
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики обіцяють сприятливі погодні умови для голосування

У день першого туру виборів президентських виборів в Україні 31 березня по всій території країни очікується тепла погода без опадів. Про це в коментарі РБК-Україна сказав начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Сприятливі погодні умови, малохмарна погода, без опадів, вітер західного, південно-західного напрямку 5-8 метрів на секунду, температура вдень 12-17 градусів тепла", - сказав він.

Білик уточнив, що в Києві вдень очікується 13-15 градусів тепла.

Синоптик повідомив, що в понеділок, 1 квітня, в Україні очікуються аналогічні погодні умови, лише на Заході та Північному Заході денна температура трохи знизиться - до 10-15 градусів.

Білик також зазначив, що на наступному тижні в Україні ще можливі заморозки, оскільки нічні температури будуть від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів Україні відбудеться 31 березня 2019 року. Якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, другий тур відбудеться 21 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.

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