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Ведущий спас женщину во время урагана и стал героем. Все это произошло в прямом эфире (видео)

Суббота 28 сентября 2024 14:48
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Ведущий спас женщину во время урагана и стал героем. Все это произошло в прямом эфире (видео) Репортер спас женщину во время наводнения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В США во время наводнения, которое спровоцировал ураган Хелен, метеоролог канала FOX Боб Ван Диллен стал настоящим героем сети. Все дело в том, что он спас женщину в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось на YouTube-канале FOX Weather.

Репортер спас человека в прямом эфире

Так, Ван Диллен стоял перед камерой и рассказывал о последствиях урагана. В Атланте началось наводнение, а репортер появился в эфире просто на улице.

Он описывал ситуацию и внезапно услышал крики. В машине посреди улицы, затопленной водой, была женщина. Она просила о помощи и не могла самостоятельно выбраться из ловушки, в которую из-за наводнения превратилось ее авто.

Ведущий спас женщину во время урагана и стал героем. Все это произошло в прямом эфире (видео)

Ведущий спас женщину во время урагана и стал героем. Все это произошло в прямом эфире (видео)

Ведущий спас человека во время наводнения (скриншоты)

И потому репортер объявил, что вынужден прервать эфир, так как ему нужно позвонить в службу спасения. Однако затем Ван Диллен решил не ждать прибытия специалистов.

Метеоролог отправился к машине и помог женщине из нее выбраться. Затем мужчина вынес пострадавшую из воды. Отмечается, что репортеру удалось с легкостью спасти незнакомку благодаря смелости, силе и своему росту, который составляет примерно 2 метра.

Ведущий спас женщину во время урагана и стал героем. Все это произошло в прямом эфире (видео)

Американский репортер спас женщину в прямом эфире (скриншот)

Видео с метеорологом быстро стало вирусным. Его смелый поступок впечатлил зрителей.

В комментариях под записью прямого эфира, во время которого репортер спас женщину, пользователи пишут:

  • "Боб просто прекрасный человек, настоящий мужчина"
  • "Он так отважно бросился ей на помощь, вау!"
  • "Лучший эфир в его жизни".

К слову, ранее мы уже рассказывали, что во Львове спасли девочку с редкой патологией.

Помимо этого, недавно стало известно, что мужчина притворялся врачом и более 20 лет проводил сложные деликатные операции.

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