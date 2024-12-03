Дмитрий Дикусар на фронте. Он впервые за долгое время вышел на связь и обратился к украинцам

Известный украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев опубликовал в сети новое фото и обратился к подписчикам с важным сообщением.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
"Думы мои, думы… Не буду много писать, потому что снова назовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я люблю вас, и этого никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце всходит!" - отметил в публикации хореограф и военнослужащий.
Отметим, что Дикусар редко выходит на связь со своими фолловерами. Последняя его публикация была в день его рождения - 24 октября. Однако, судя по всему, Instagram удалил его пост за "разжигание межнациональной розни".
Фолловеры Дмитрия тут же принялись комментировать публикацию. Многие благодарят за его позицию и то, что он делает для Украины:
Отметим, что Дикусар с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту нашей страны. Уже 2 марта 2022 года он написал, что стал солдатом.
Где именно он служит и чем занимается, хореограф не рассказывает. Он аргументирует такое решение тем, что на войне он не публичная личность, а обычный человек.
В октябре 2023 года он впервые взял официальный отпуск, чтобы решить проблемы со здоровьем. Как отметил Дикусар, у него была давняя травма.
Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
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