Дмитрий Дикусар на фронте. Он впервые за долгое время вышел на связь и обратился к украинцам

"Думы мои, думы… Не буду много писать, потому что снова назовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я люблю вас, и этого никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце всходит!" - отметил в публикации хореограф и военнослужащий.

Новое фото Дмитрия Дикусара (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Отметим, что Дикусар редко выходит на связь со своими фолловерами. Последняя его публикация была в день его рождения - 24 октября. Однако, судя по всему, Instagram удалил его пост за "разжигание межнациональной розни".

Как отреагировали в сети

Фолловеры Дмитрия тут же принялись комментировать публикацию. Многие благодарят за его позицию и то, что он делает для Украины:

"Дмитрий. Гордимся тобой!" - отметил телеведущий Юрий Горбунов

"Береги себя, гордимся!" - написала супруга Анатолия Анатолича Юла

"Спасибо, друг. Береги себя", - отметил хореограф Евгений Кот

"Слава Богу, дали о себе знать. Многие переживают за вас. Вы мужественный и целостный человек, талантливый и красивый. Дай вам Бог всех благ, сил, здоровья и удачи! Спасибо за то, что вы делаете. Те же слова благодарности вашим братьям от нас, украинцев, чьи за..ницы вы защищаете"

"Просто спасибо"

"Низко кланяюсь и благодарю за ваше мужество и защиту".

Отметим, что Дикусар с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту нашей страны. Уже 2 марта 2022 года он написал, что стал солдатом.

Где именно он служит и чем занимается, хореограф не рассказывает. Он аргументирует такое решение тем, что на войне он не публичная личность, а обычный человек.

В октябре 2023 года он впервые взял официальный отпуск, чтобы решить проблемы со здоровьем. Как отметил Дикусар, у него была давняя травма.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)