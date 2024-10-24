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Хореограф-военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев вышел на связь

Четверг 24 октября 2024 11:37
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Хореограф-военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев вышел на связь Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар сегодня празднует свой день рождения - в связи с этим он впервые за долгое время вышел на связь со своими подписчиками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Танцор, который сейчас служит в рядах ВСУ, разоткровенничался о личном - он рассказал, что всегда любил, когда его день рождения приходится на рабочий день. Этот день рождения не стал исключением, правда, "выступления" у Дикусара сейчас немного иные.

"Наверное, Бог слышит меня, потому что сегодня у меня тоже было "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо более ценно для меня. Кац***не было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким. Но сохранит жизнь другим. Обнял", - поделился своими мыслями артист и военнослужащий.

Также он посоветовал не терять веру в людей и не верить в "зраду".

"Возможно, вы даже время от времени теряете веру в людей… Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид… Но на них держится Вселенная! Итак, не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте непрестанно работающее российское ИПСО", - подытожил Дмитрий.

Как отреагировали в сети

Фолловеры хореографа тут же принялись комментировать публикацию:

  • "С днем рождения! Вы - один из тех людей, на ком держится вселенная"
  • "Низкий уклон и благодарность за защиту"
  • "Спасибо за защиту, за каждое утро и тихую ночь! Гордимся вами, вы - необыкновенный человек"
  • "С такими людьми надежда не погаснет"
  • "Многая лита".

Хореограф-военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев вышел на связь

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Что известно о службе Дмитрия Дикусара в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения РФ хореограф взял в руки оружие. В одном из своих постов он писал, что в марте было 2 года, как он стал солдатом. Где именно он служит, Дикусар не уточнял.

Он редко выходит на связь с поклонниками и почти ничего не рассказывает о службе. Такое решение он объясняет тем, что на войне он не публичный человек, а обычный военнослужащий.

В октябре 2023 года он взял первый официальный отпуск за время службы в ВСУ. У него было 15 дней, чтобы решить в столице проблемы со здоровьем. Как отметил хореограф, у него была травма, которая мешала ему быть эффективным.

Хореограф-военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев вышел на связьХореограф-военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за несколько месяцев вышел на связь

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Ранее Алена Шоптенко призналась, поддерживает ли связь с экс-мужем Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ.

А ведущий-военнослужащий Даниэль Салем рассказал о самой важной работе в жизни и нарвался на хейт.

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