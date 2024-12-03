Дмитро Дікусар на фронті. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок і звернувся до українців

Відомий український хореограф та зірка "Танців із зірками" Дмитро Дікусар вперше за декілька місяців опублікував у мережі нове фото та звернувся до підписників із важливим повідомленням.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
"Думи мої, думи… Не буду багато писати, бо знову назвуть "разжигателем межнациональной розни" і видалять пост. Просто нагадую, що ми одне ціле, я люблю вас, і цього нікому не змінити, мої сміливі та сильні українці. Наше сонце сходить!" - зазначив у публікації хореограф та військовослужбовець.
Зазначимо, що Дікусар рідко виходить на зв'язок зі своїми фоловерами. Остання його публікація була у день його народження - 24 жовтня. Проте, зважаючи на все, Instagram видалив його пост за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
Фоловери Дмитра відразу почали коментувати публікацію. Багато хто дякує за його позицію і те, що він робить для України:
Зазначимо, що Дікусар із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Вже 2 березня 2022 року він написав, що став солдатом.
Де саме він служить і чим займається, хореограф не розповідає. Він аргументує таке рішення тим, що на війні він не публічна особистість, а проста людина.
У жовтні 2023 року він уперше взяв офіційну відпустку, щоб вирішити проблеми зі здоров'ям. Як зазначив Дікусар, він мав давню травму.
Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
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