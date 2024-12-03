Дмитро Дікусар на фронті. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок і звернувся до українців

"Думи мої, думи… Не буду багато писати, бо знову назвуть "разжигателем межнациональной розни" і видалять пост. Просто нагадую, що ми одне ціле, я люблю вас, і цього нікому не змінити, мої сміливі та сильні українці. Наше сонце сходить!" - зазначив у публікації хореограф та військовослужбовець.

Нове фото Дмитра Дікусара (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Зазначимо, що Дікусар рідко виходить на зв'язок зі своїми фоловерами. Остання його публікація була у день його народження - 24 жовтня. Проте, зважаючи на все, Instagram видалив його пост за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Як відреагували у мережі

Фоловери Дмитра відразу почали коментувати публікацію. Багато хто дякує за його позицію і те, що він робить для України:

"Дмитро. Пишаємося тобою!" - зазначив телеведучий Юрій Горбунов

"Бережи себе, пишаємося!" - написала дружина Анатолія Анатоліча Юла

"Дякую, друже. Бережи себе", - зазначив хореограф Євген Кот

"Слава Богу, дали про себе знати. Багато хто переживає за вас. Ви мужня і цілісна людина, талановита і красива. Дай вам Бог усіх благ, сил, здоров'я та удачі! Дякую за те, що ви робите. Ті ж слова подяки вашим побратимам від нас, українців, чиї ду..и ви захищаєте"

"Просто дякую"

"Низко кланяюся і дякую за вашу мужність та захист".

Зазначимо, що Дікусар із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Вже 2 березня 2022 року він написав, що став солдатом.

Де саме він служить і чим займається, хореограф не розповідає. Він аргументує таке рішення тим, що на війні він не публічна особистість, а проста людина.

У жовтні 2023 року він уперше взяв офіційну відпустку, щоб вирішити проблеми зі здоров'ям. Як зазначив Дікусар, він мав давню травму.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)