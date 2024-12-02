Актер-военный Бирча впервые за долгое время показался в Киеве. Как сейчас выглядит тот самый "Виталька"

Актер-военный Гарик Бирча, игравший главного героя в комедийном сериале "Виталька", впервые за долгое время появился на публике. Он показался в Киеве, а также рассказал о дочери и жене, которых старательно скрывает от фанатов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Бирча высказался о семье и жизни в условиях войны в новом выпуске программы "Ближче до зірок".

Где сейчас "Виталька"

Бирча отправился на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Известно, что актер уже получил звание старшего сержанта. Впрочем, Гарик не рассказывает, где находится его подразделение и чем он сам занимается на фронте.

Актер не очень активно ведет соцсети, а потому новых постов в Instagram Бирчи немного. Сейчас военный получил возможность посетить новый концерт "Лиги Смеха" и вышел на сцену.

Как сейчас выглядит Гарик Бирча (скриншот)

"Виталька" пришел на концерт в форме. Он улыбался, но рассказал очень мало. В частности, актер признался, что в зрительном зале находилась его жена. А вот дочь ждала отца дома.

Военный скрывает любимую женщину и единственного ребенка от публики. Лишь в марте этого года Бирча признался, что впервые стал отцом. Дочь появилась на свет перед началом полномасштабной войны, в 2022 году.

Сейчас его ребенку три годика. И девочка уже говорит, нежно называет Бирчу "папочкой".

"Я очень радуюсь ее шуткам она очень веселая... Впервые она сказала "папа" не мне, к сожалению, а маме. Но мама передала. А я наслаждаюсь, когда слышу уже от нее лично. Я думаю, что я очень любящий папа, мне очень хочется таким быть", - рассказал актер.

"Мне хочется передать все знания, которые я получил от этой жизни, своей дочери. Но это впереди еще. Пока я наслаждаюсь тем, что можно, как говорят, побаловаться с ребенком. И иногда себя ощущаю на три года", - добавил он.

Как раньше выглядел Бирча

Игорь (настоящее имя Бирчи) начал карьеру в 2004 году. Он получал роли в фильмах и сериалах, но наибольшую популярность ему принес снимком "Виталька", который снимался и выходил на экраны с 2012 по 2017 год.

Кадр из сериала "Виталька" (скриншот)

Бирча исполнил роль главного героя - забавного Витальки. Актер удачно перевоплотился в образ и стал звездой сети.

Бирча в сериале "Виталька" (скриншот)