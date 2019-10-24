ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хор Верьовки звернувся до росіян: розгорається новий скандал

STYLERЖиття    24.10.2019 - 10:40
Хор Верьовки звернувся до росіян: розгорається новий скандал
Хор імені Верьовки звернувся до росіян у 2014 році (фото: veryovka.com)

У мережі з'явилося скандальне відеозвернення артистів хору Верьовки до українських і російських політиків

Артисти хору імені Григорія Верьовки звернулися до росіян і жителів східних областей України. З'явилося відеозвернення на YouTube-каналі "Свобода слова" кілька днів тому, хоча було записано ще в 2014 році.

В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. При цьому вони відзначають, що розмовляють мовою музики, яка лежить поза політичними протистояннями.

На відео тодішній керівник хору Анатолій Авдієвський закликає українських і російських політиків вирішувати всі суперечності виключно шляхом переговорів.

"Я вважаю, що мистецтво володіє такою могутньою силою єднання людей, тому що воно спрямоване на емоційне сприйняття і очищає душу людини", - підкреслив Авдієвський.

І хоча деякі ЗМІ подають це відео як нове, але насправді звернення було зроблено п'ять років тому. Адже Авдієвський помер 24 березня 2016 року.

Артисти хору імені Верьовки звернулися до росіян

Користувачі мережі дивуються і активно коментують відео.

  • Що це було? Не встигли в лайно влізти однією ногою на "Кварталі" і на тобі - другою ногою знову в г*вно влізли. Та вже пригніть у вигрібну яму лайна з головою...
  • Це відео з 5 березня 14-го року, але в світлі останнього зашквару тільки прояснює ситуацію ще більше з цим колективом.
  • Это хайп...
  • Чей сценарий, кто надоумил? Вот в чем вопрос.

Хор Верьовки звернувся до росіян: розгорається новий скандал

Скріншот

Хор Верьовки звернувся до росіян: розгорається новий скандал

Скріншот

Хор Верьовки звернувся до росіян: розгорається новий скандал

Скріншот

Зазначимо, що цей ролик опублікували в мережі відразу після грандіозного скандалу, в який потрапив хор Верьовки після того, як виконав разом з "Кварталом 95" пісню про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Топ найгучніших скандалів "Кварталу 95": Гонтарева, Зіанджа та інші Притула привселюдно опозорив дружину екс-нардепа Лещенка
Новини України скандалобращениеКвартал 95хор
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся