Хор Веревки обратился к россиянам: разгорается новый скандал

В сети появилось скандальное видеообращение артистов хора Веревки к украинским и российским политикам
Артисты хора имени Григория Веревки обратились к россиянам и жителям восточных областей Украины. Видеообращение появилось на YouTube-канале "Свобода слова" несколько дней назад, хотя было записано еще в 2014 году.
В кадре артисты рассказывают о своих родственниках и друзьях из России и призывают к миру. При этом они отмечают, что разговаривают на языке музыки, который лежит вне политических противостояний.
На видео тогдашний руководитель хора Анатолий Авдиевский призывает украинских и российских политиков решать все противоречия исключительно путем переговоров.
"Я считаю, что искусство обладает такой могучей силой единения людей, потому что оно направлено на эмоциональное восприятие и очищает душу человека", - подчеркнул Авдиевский.
И хотя некоторые СМИ подают это видео как новое, но на самом деле обращение было сделано пять лет назад. Ведь Авдиевский умер 24 марта 2016 года.
Артисты хора имени Веревки обратились к россиянам
Пользователи сети недоумевают и активно комментируют видео.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Отметим, что этот ролик опубликовали в сети сразу после грандиозного скандала, в который угодил хор Веревки после того, как исполнил вместе с "Кварталом 95" песню про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.