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"Холостяк-13": одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу

Пятница 08 ноября 2024 12:11
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"Холостяк-13": одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу Юстина Багай (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Одна из самых молодых участниц нового сезона "Холостяка" Юстина Багай, которой на момент съемки было 20 лет, откровенно высказалась о шоу. Девушка не скрывает, что сильно переживала на первой встрече с Александром Тереном.

Что рассказала Юстина и есть ли на шоу "Холостяк" сценарий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Так, Багай решила пообщаться со зрителями и отвечала на их вопросы. В частности, Юстина высказалась о других участницах реалити.

"Могу смело сказать о том, что на этом проекте можно обрести не только любовь, но и настоящую дружбу", - заявила Юстина.

&quot;Холостяк-13&quot;: одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу

Юстина х "Холостяка" высказалась об участницах шоу (скриншот)

Также участница реалити рассказала, довольна ли она первой встречей с Тереном. Юстина разволновалась, она смущалась, путала слова. Но при этом она очаровала "Холостяка".

"Я меня был написанный текст, который повторяла в голове в лимузине около ста раз. Он был забавным и "удачным", я бы сказала. Жалею ли я о чем-то? Можно было сказать тот "правильный, сухой" текст, но кто знает, продолжила бы я свое участие в проекте с ним", - рассказала Багай.

По словам девушки, она ничего не хотела бы изменить и "переиграть".

&quot;Холостяк-13&quot;: одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу

Юстина высказалась о Терене и первой встрече с ним (скриншот)

По словам Багай, она пошла на шоу, потому что это было "порывом". Она внезапно захотела от своей жизни чего-то другого, а потому отправилась на кастинг.

&quot;Холостяк-13&quot;: одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу

Юстина из "Холостяка" призналась, почему пошла на шоу (скриншот)

Кроме того, девушка ответила, был ли на шоу сценарий. Она не стала прямо говорить, давали ли им указания, хотя и намекнула на то, что сниматься было тяжело.

"Если выбирать между сериалом с прописанным сценарием и реалити, я бы выбрала сериал", - отметила Юстина.

&quot;Холостяк-13&quot;: одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу

Участница "Холостяка" рассказала, был ли на шоу сценарий (скриншот)

К слову, ранее стало известно, что одну из участниц "Холостяка" публично унизили.

Кроме того, недавно ведущий "Холостяка" рассказал о болезни, из-за которой над ним издевались в детстве.

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