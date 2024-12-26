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"Холостяк-13": где и когда смотреть финал шоу

Холостяк Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Катерина Собкова

Уже скоро зрители увидят финальную серию реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" с ветераном войны Александром Будько с позывным "Терен".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и где смотреть 9 выпуск шоу.

Где и когда смотреть финал "Холостяка"

Финальный эпизод проекта, в котором главный герой сделает свой выбор, можно посмотреть в эфире телеканала СТБ в пятницу, 27 декабря. Трансляция "Холостяка", как всегда, начнется в 19:00.

В финале остались лишь две участницы - бизнесвумен и волонтер Инна Белень, а также тарологиня Анастасия Юзвак.

Финалистки проекта "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Что известно про Александра Терена

Александру Терену 28 лет. Он - ветеран войны, которому ампутировали обе ноги после тяжелого ранения 24 августа 2022 года. Несмотря на это, молодой человек после реабилитации живет полной жизнью: танцует, занимается спортом и даже участвовал в составе национальной сборной в "Играх Непокоренных-2023".

После выхода первых эпизодов Терен не раз сталкивался с хейтом в сети. Сначала холостяк ответил на домыслы, что "спал с женой побратима" и не помогает военным. Затем его раскритиковали за поцелуи практически со всеми участницами.

Кроме того, скандальная блогерша Таня Пренткович, сбежавшая из Украины, выдала заявление о "Холостяке" и людях с инвалидностью. Она сказала, что сделала бы аборт, если бы узнала, что у ее ребенка патология.

Терен не стал молчать и поставил Пренткович на место. Тогда блогерша, которая, к слову, беременна, в комментариях попыталась оправдаться, ссылаясь на свое интересное положение.

Некоторые в сети стали распространять сплетни про его ранение и потерю ног, мол, историю с красивой датой ветеран специально придумал - им Терен резко ответил.

Также молодой человек честно рассказал о своем сексуальном опыте после ранения и ампутации, а также рассекретил, что для него важно в отношениях.

Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

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