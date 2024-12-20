"Холостяк-13": как прошел 8 выпуск, в котором Терен познакомился с родителями участниц

Вышел 8 выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк". Александр Терен наконец-то познакомился с родителями трех участниц. Семьи девушек рассказали много тайн главному герою, которые помогли мужчине сделать выбор на восьмой неделе.

Каким был новый выпуск "Холостяка" и кто уехал домой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Свидание Юстины

Выпуск начался со встречи Юстины и Александра возле Поморянского замка. Девушка организовала для Терена "королевский завтрак" и предложила игру, где они вытягивали карты и отвечали на вопросы, которые придумывали друг для друга.

Свидание Юстины с Александром (скриншот)

После игры Юстина пригласила ветерана внутрь замка.

"Я всегда равнялась на отношения родителей. Они для меня были граф и графиня. Я хочу пригласить тебя потанцевать", - обратилась девушка к Александру.

Свидание Юстины с Александром (скриншот)

После танца и нежных поцелуев пара отправилась знакомиться с родителями финалистки.

Знакомство с родителями Юстины

Юстина призналась, что раньше никогда не знакомила своих родителей с парнем, поэтому очень волновалась. Встреча состоялась на даче ее семьи, за столом собрались отец, мама и сестра Юстины.

Знакомство Терена с родителями Юстины (скриншот)

Александр поинтересовался у родителей, как они отнеслись к тому, что их дочь решила принять участие в проекте.

"Были предостережения, потому что была у нее сессия, она еще не закончила. Говорю: "Юстина, какой проект, ты должна учиться", - признался отец.

Знакомство Терена с родителями Юстины (скриншот)

"Она замечательная девушка. Я уверена, если бы она не была разборчивой, у нее было бы много парней", - добавила сестра участницы.

Впоследствии папа Юстины пригласил ветерана на личный разговор. Он спросил, какое впечатление оставила у него девушка во время первой встречи. Ответ Александра его удовлетворил, и они продолжили беседу.

"Из разговоров отца было видно, что он очень гордится дочкой", - сказал главный герой "Холостяка".

Знакомство Терена с родителями Юстины (скриншот)

В это время Юстина вместе с мамой и сестрой обсуждали ее изменения, которые произошли благодаря участию в проекте.

Когда отец вернулся к столу, его начали расспрашивать, какое впечатление на него произвел Александр. Мужчина отвечал осторожно и неоднозначно, оставляя место для размышлений.

Родители Юстины поинтересовались ее планами на будущее, если она победит в проекте. Девушка призналась, что готова переехать в Киев, чтобы строить отношения с Александром.

Это вызвало у родителей определенное беспокойство. Они спросили, не хотела бы Юстина сначала обсудить это решение с ними.

Знакомство Терена с родителями Юстины (скриншот)

Тем временем сестра Юстины решила пообщаться с Александром лично. Она спрашивала о его семейных ценностях, отношении к браку и семье. В свою очередь, ветеран поинтересовался, какого мужчину сестра видит рядом с Юстиной.

"Я поняла, что Александру интересна Юстина как девушка", - поделилась Ярина.

Знакомство Терена с семьей Юстины (скриншот)

Затем Александр разговаривал с мамой финалистки, которая спрашивала, как его родители отнеслись к его участию в реалити.

После беседы женщина подарила главному герою символический подарок - значок с гербом их семьи.

Скриншот

Оставшись наедине, Юстина и Александр обсудили свои эмоции после знакомства с ее родителями. Александр также спросил от имени других участниц, готова ли 20-летняя Юстина строить серьезные отношения в столь юном возрасте.

Юстина и Александр (скриншот)

Свидание Насти и знакомство с ее семьей

Александр посетил родной город Насти - Збараж, что на Львовщине. Встреча началась на поляне, где Настя организовала свидание, чтобы познакомить его с тантрическими практиками.

"Цель этого свидания наладить контакт друг с другом и еще больше сблизиться с ним", - пояснила эзотерик.

Свидание Насти с Александром (скриншот)

Во время встречи она поделилась причинами разрыва со своим бывшим партнером.

"Не было этого ощущения "горжусь своей женщиной". Я хочу слышать поддержку", - рассказала Настя.

После свидания пара отправилась знакомиться с ее семьей. За столом собрались мама Насти, две бабушки и дедушка. Отец не смог присутствовать из-за незапланированной рабочей поездки.

Знакомство Терена с родителями Насти (скриншот)

Общение с семьей эзотерика было легким и теплым, сопровождалось улыбками и приятной атмосферой.

Во время разговора Александр поинтересовался у семьи финалистки, как они отнеслись к ее участию в проекте. Мама ответила, что всегда знала: ее дочь будет на сцене. Бабушка же добавила, что Настя - девушка, которая всегда достигает поставленных целей.

Однако такой ответ не очень понравился Александру. Он отметил, что проект "Холостяк" посвящен поиску любви, а не пиару.

После этого мама Насти пригласила ветерана на личный разговор. Она рассказала о сложном периоде в жизни дочери - ее борьбе с булимией в юности. Также вспомнила, как благодаря этому у девушки появился духовный наставник, который стал важным в ее жизни.

Знакомство Терена с родителями Насти (скриншот)

Терен поинтересовался у мамы, как долго семья планирует поддерживать дочь финансово и какой доход ему необходим, чтобы обеспечить Настю. Женщина призналась, что не знает, какие именно прихоти имеет ее дочь.

"После этого разговора у меня появились вопросы, которых раньше не было", - поделился Александр.

Следующими общаться с писателем захотели бабушки Насти. Как бывшие учительницы, они подготовили вопросы из школьной программы.

Знакомство Терена с родителями Насти (скриншот)

"Он умный и интересный. Из него будет отличный муж и отец", - подытожили женщины.

Вернувшись, Саша и Настя отправились на приватный разговор. Она показывала ему свои детские фото и расспрашивала, в каких условиях он живет в Киеве. Встреча завершилась поцелуями.

Настя и Терен обсуждают знакомство с ее родителями (скриншот)

Свидание Инны и знакомство с ее семьей

Инна и Александр встретились в боулинг-клубе в Киеве. Хотя девушка родом из Харькова, однако из-за опасности обстрелов они решили провести встречу в столице.

К паре присоединилась сестра волонтера, которая сразу взяла инициативу в свои руки. Она в шутку объявила, что тема каждого ее вопроса будет зависеть от количества сбитых кегель.

Александр Терен познакомился с сестрой Инны (скриншот)

"Я узнал много нового об Инне и ее отношении ко многим важным жизненным вопросам", - поделился впечатлениями Саша.

Сестра участницы также отметила, что холостяк произвел на нее хорошее впечатление.

Впоследствии они сменили локацию для продолжения встречи, где к компании присоединились родители Инны.

Александр Терен познакомился с родителями Инны (скриншот)

Они рассказали, что ехали в Киев под интенсивными обстрелами. Родные подготовили для дочери трогательное видео из родного города, включая обращение ее бабушки, которая живет в Салтовке, одном из наиболее пострадавших районов Харькова.

Во время разговора затронули тему бывшего брака Инны. Для Александра стало неожиданностью, что родители девушки не знали о ее замужестве. Напряжение быстро развеялось, когда сестра показала еще одно видеообращение, на этот раз от побратимов Инны. Это растрогало как ее саму, так и отца.

Впоследствии отец Инны решил поговорить с Александром наедине. Он спросил у ветерана, каким тот представляет брак.

Александр Терен познакомился с родителями Инны (скриншот)

Александр в свою очередь поинтересовался, насколько строгим было воспитание Инны.

"Общение было легким. Видно, что он очень волнуется за дочь", - поделился впечатлениями Александр.

"Это была искренняя беседа. Наши взгляды во многом совпадают", - добавил отец Инны.

Мама участницы также захотела пообщаться с главным героем. Она принесла семейный фотоальбом, чтобы рассказать больше о жизни Инны.

Во время беседы женщина выразила восхищение Александром и поблагодарила его за его вклад в защиту страны. В шутку она заявила, что рекомендует свою дочь как отличную кандидатуру, перечислив все ее лучшие качества.

Александр Терен познакомился с родителями Инны (скриншот)

После встречи с родителями Инны Саша и участница обсудили свои впечатления и переживания относительно их отношений во время личного разговора.

Александр Терен подвел итоги с Инной (скриншот)

Итоги недели Александра с Григорием Решетником

В беседе с ведущим проекта Александр признался, что смог найти общий язык со всеми родителями. Никто не пытался давить на него.

Что касается девушек, холостяк отметил, что у него до сих пор есть сомнения: с кем из них продолжать отношения, а с кем будущего не видит.

Александр Терен с Григорием Решетником (скриншот)

Церемония роз

Во время церемонии роз ветеран попрощался с Юстиной. С его слов, он видит, какие у нее к нему сильные чувства, однако взаимностью главный герой ответить не может.

Кто покинул выпуск 8 выпуск в "Холостяке-13" (скриншот)

Поэтому в следующем эпизоде мы увидим.