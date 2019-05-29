Холодний фронт і грози: українців попередили про негоду

Погода в Україні у четвер, 30 травня, принесе дощі та грози в західних областях, а також у північній частині та у Вінницькій області. На решті території країни збережеться суха, сонячна, а також спекотна погода. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Крім опадів у зазначених регіонах, під час гроз є ймовірність локальних шквалів та граду.

Діденко зазначила, що холодний атмосферний фронт завтра пов'язаний із далеким північним циклоном, який розташувався на "хвостику" Скандинавії.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря в четвер протягом дня варіюватиметься між показниками +25 і +32 градусів.

У західних областях стовпчики термометов опустяться до +17... +23 градусів.

У столиці 30 травня пройде дощ із грозою, які очікуються у другій половині дня. Температура повітря в Києві підніметься максимум до +27 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, негода і повені в Західній Україні наробили багато лиха і навіть забрали два життя. Місцеві жителі відновлюють свої будинки і докладно розповідають, як їм дісталося від водної стихії.

Також ми писали про те, що Одесу сильно залило дощами. Автомобілі просувалися вулицями міста, занурившись у воду.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.