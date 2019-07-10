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Завтра в Україні вночі похолодає до +2

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 16:29
Завтра в Україні вночі похолодає до +2
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря становитиме +18 +20 градусів

Погода в Україні, завтра, 11 липня, буде дощовою, температура +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 11 липня вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі +8 +13, вдень +17 +22 градуси. У південній частині температура повітря вночі становитиме +11 +16, вдень +21 +26 градусів. В Криму грозові дощі, температура вночі +17 +19, вдень +22 +24. У Карпатах очікуються дощі, температура вночі +2 +7 градусів тепла, вдень +6 +11.

Завтра в Україні вночі похолодає до +2Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні погода покращиться вже на наступних вихідних, очікується повернення спеки до +32. За словами синоптика Наталки Діденко, вже 20-22 липня в країну може повернутися спекотна погода. Очікується підвищення температури повітря до +26...+29. У південних областях стовпчики термометрів покажуть від +28 до +32.

Крім того, завтра, 11 липня, в Україні збережеться холодна повітряна маса, що принесе похолодання. Синоптик розповіла, що очікується зниження нічної температури повітря до +8. У Карпатах вдень очікується від +5 до +7. Також прогнозуються періодичні дощі.

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека В Україні завтра домінуватиме холодна повітряна маса
Новини України ПогодаГідрометцентр
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