Почему король Чарльз III отказал во встрече своему сыну принцу Гарри

Принц Гарри планировал встретиться с отцом в Великобритании во время своей деловой поездки, но этого не произошло, потому что король отказал сыну.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People .

Почему король Чарльз III отказал во встрече своему сыну Гарри в Британии

Принц Гарри прибыл в Великобританию, чтобы выступить на мероприятии, посвященном юбилею, а именно 10-летию "Игорь непокоренных", которые монарх не пропускает.

Это мероприятие совпало с рабочей поездкой короля Чарльза III, и Гарри хотел встретиться с отцом, чтобы пообщаться и попытаться наладить непростые отношения.

На самом деле, такой шаг Гарри очень неожиданый и мудрый, но как известно, король отказал сыну во встрече, хотя по данным источников, приближенных к монарху, Чарльз также хотел увидеться с Гарри.

Но причиной отказа стала загруженность короля. Ведь у него слишком много других дел.

Король Чарльз III отказал во встрече принцу Гарри (фото: Getty images)

Однако инсайдеры из королевской семьи, опять же утверждают, что на самом деле у монарха было время, чтобы пообщаться с младшим сыном.

"Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко удосужился. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына, тип более что Гарри просил о встрече через несколько недель", - подчеркнул близкий друг монаршей семьи Гьюго Викерс.

Между тем, представитель герцога сообщил, что тот понимает график своего отца и все же надеется на встречу с ним в ближайшее время.