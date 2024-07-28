Инсайдеры назвали способ, который мог бы помирить принца Гарри с королевской семьей

После выезда в США у принца Гарри довольно непростые отношения с представителями королевской семьи. Инсайдеры рассказали, какой поступок со стороны Чарльза III мог бы "растопить лед" и улучшить ситуацию.

Что об этом известно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six .

Что сказали инсайдеры

Король Соединенного Королевства и его избранница Камилла не пригласили Гарри с семьей присоединиться к их отдыху в имении в Сандрингеме, где они собираются провести время.

В будущем ситуация неприязни между двумя сторонами также может отрицательно сказаться и на дне рождения герцога Сассекского, который он празднует 15 сентября.

Однако есть способ, который мог бы исчерпать недоразумения, уверены некоторые очевидцы.

"Король Чарльз мог бы вернуть охрану принцу Гарри во время его пребывания в Британии, ведь тот этого так отчаянно хочет. Как монарх, именно он принимает окончательные решения, поэтому мог бы повлиять на это. Тогда отец и сын могли бы помириться", - пояснили инсайдеры, приближенные к королевской семье.

К слову, недавно младший сын короля говорил о том, что боится везти на родину свою жену и детей из-за возможной угрозы.

Принц Гарри и его отец Чарльз III (Фото: Getty Images)

Напомним, Гарри потерял возможность охраны после того, как отказался от королевских обязанностей и перебрался в Калифорнию, США. Это произошло в 2020 году.

В апреле герцог Сассекский проиграл судебный процесс по обжалованию решения об аннулировании охраны. Сейчас он повторно оспаривает постановление британского суда.

"Все что нужно - это один человек, одно действующее лицо, которое это читает, чтобы оно сделало что-то на основе того, что прочитало… Будь это кислота или что-то еще, и такие мысли меня серьезно страшат. Это одна из причин, почему я не привезу свою жену обратно в эту страну", - заявлял младший брат принца Уильяма.

Гарри и его жена Меган Маркл (Фото: Getty Images)

Кроме того, Гарри выражал разочарование по поводу того, что королевская семья не хочет противостоять британским таблоидам, как это в свое время делал он.

"Я очень четко дал понять, что готов противостоять, и было бы здорово, если бы мы делали это всей семьей. Я считаю, что если вы играете публичную роль, то должны отстаивать собственные интересы для общего блага. Но я делаю это, в первую очередь, по своим личным причинам", - говорил избранник Меган Маркл.