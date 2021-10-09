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Холодяку в Україні скоро доповнять зливи: синоптик назвала дату

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 10 жовтня, буде ще прохолоднішою, хоча обійдеться без опадів через триваючий вплив північного антициклону Lioba. Нічні морози стануть сильнішими, і в ряді регіонів стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Також в деяких областях буде штормовий вітер - пориви до 20 метрів на секунду ймовірні на Прикарпатті та на південному сході України. На решті частини території країни вітер очікується помірний.

Температура повітря знижуватиметься. Так, вдень в середньому прогнозується близько +9... +14 градусів, і тільки максимум на пару градусів вище буде в південних регіонах.

Вночі стовпчики термометрів в Україні показуватимуть близько -3... +6 градусів, але в західних і центральних областях місцями очікується до -5 градусів.

У Києві цієї неділі буде сухо і прохолодно. Температура повітря в денний час складе +9... +12 градусів, а ось вночі стовпчики термометрів опустяться до 0... +3 градусів. Втім, в околицях прогнозується і до -2 градусів.

Синоптик розповіла, що незабаром замість північного антициклону в Україну прийде інша повітряна маса, яка принесе значні опади.

"Перші істотні дощі пройдуть ввечері 13 жовтня і 14 жовтня, на Покрову", - зазначила Діденко.

Метеокарта погоди в Україні 10 жовтня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, 9 жовтня в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура впала до -9 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик розповів, яка в Україні буде погода взимку 2021-2022.

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