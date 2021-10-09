Погода в Карпатах: майже 10 градусів морозу та сильний вітер
Фото: на горі Піп Іван майже 10 градусів морозу
Сьогодні, 9 жовтня, вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували сильний мороз. Температура впала до -9 градусів, вітер - 18 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 08:30, 09.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9°С, вітер східний, 18 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці вересня в температура в Карпатах знижувалася до -6 градусів.