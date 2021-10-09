Холодину в Украине скоро дополнят ливни: синоптик назвала дату

Также в некоторых областях будет штормовой ветер - порывы до 20 метров в секунду вероятны на Прикарпатье и на юго-востоке Украины. На остальной части территории страны ветер ожидается умеренный.

Температура воздуха будет снижаться. Так, днем в среднем прогнозируется около +9... +14 градусов, и только максимум на пару градусов выше будет в южных регионах.

Ночью столбики термометров в Украине будут показывать около -3... +6 градусов, но в западных и центральных областях местами ожидается до -5 градусов.

В Киеве в это воскресенье будет сухо и прохладно. Температура воздуха в дневное время составит +9... +12 градусов, а вот ночью столбики термометров опустятся до 0... +3 градусов. Впрочем, в окрестностях прогнозируется и до -2 градусов.

Синоптик рассказала, что вскоре вместо северного антициклона в Украину придет другая воздушная масса, которая принесет значительные осадки.

"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покров", - отметила Диденко.

Метеокарта погоды в Украине 10 октября (фото: facebook.com/tala.didenko)