Холод і зливи: в яких областях розгуляється негода (фото)

Погода в Україні у середу, 10 липня, піднесе жителям країни неприємний сюрприз у вигляді ще більш сильного похолодання. До того ж, в деяких областях очікуються зливи, а місцями грози з поривами вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також попередила українців про те, що насувається похолодання.

Сьогодні грози з поривами вітру можливі на Заході, а також у Чернігівській області. А жителям Київської, Сумської, Вінницької, а також Чернівецької області синоптики прогнозують досить сильний дощ.

Погода в Україні 10 липня (фото: GettyImages)

Крім того незначні опади можливі у Черкаській області, а також в Криму. На решті території буде сухо з мінливою хмарністю.

Температура повітря найнижчою буде в західному регіоні - тут термометри покажуть від +17 до +21 градуса, на Півночі і в Центрі +19... +21 вище нуля.

Знизяться температурні показники і на Півдні та Сході, де очікується від +22 до +26 градусів.

У Києві в середу, 10 липня, буде прохолодно - від +19 до +21 градуса. Вдень очікується досить інтенсивний дощ.

Погода в Україні 10 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, в мережі показли відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, який проїжджав по вулиці.

Нагадаємо, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою, в понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини позривав дахи з багатьох будинків.